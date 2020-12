FIFA 21 è un gioco estremamente "offensivo", che negli anni ha abituato i giocatori a non fare troppo caso alle reti subite, a patto che se ne segni sempre una in più degli avversari. Il gioco non rispecchia esattamente il calcio asciutto e di contenimento che si gioca nella vita reale, ma durante le partite più serrate vi ritroverete a dover difendere parecchio.

Sfortunatamente, questo non è il tipo di gioco in cui avete l'opzione di prendere a calci gli avversari fuori dal campo, ma se volete dominare nella difesa , questi suggerimenti fanno al caso vostro.

1. Non affidatevi troppo all'IA

Manual control, more often than not, is the way forward © EA

Nelle edizioni precedenti, il gioco non dava particolare enfasi alle meccaniche di difesa: i tasti X/A (pressing e contenimento) o R1/RB (contenimento con secondo uomo) facevano tutto quello che c'era da fare. Queste funzioni sono ancora presenti, e sono efficaci per alternare i vari giocatori (il pressing con secondo uomo è ancora molto utile), ma la difesa manuale è decisamente l'approccio migliore.

Più avanti vedremo altri suggerimenti per aiutarvi in questo ambito, ma la cosa principale da tenere a mente è che dovrete preoccuparvi della difesa allo stesso modo dell'attacco.

2. Pressing

Intrappolare gli avversari in spazi scomodi è una delle tattiche chiave © EA

Una delle tattiche migliori per questo scopo è il pressing . Vediamo i migliori difensori del mondo farlo regolarmente, conducendo gli attaccanti in zone innocue, o semplicemente allontanandoli dal gioco. È una tattica tipicamente prediletta da difensori forti, veloci e intelligenti come Van Dijk o Varane.

Tenendo premuto L2 / LT un difensore affronterà l'avversario e potrà contenerlo senza la necessità di impegnarsi in un contrasto . Premendo anche R2 / RT si ottiene un pressing in velocità, che è particolarmente efficace se si sta cercando di coprire una distanza o o se si vogliono fare intercettazioni a centrocampo.

3. Difendete gli spazi, non i giocatori

Se vi concentrate troppo sugli avversari, lascerete degli spazi scoperti © EA

A tal proposito, avrete notato che i migliori difensori del mondo non effettuano contrasti tanto spesso. Paolo Maldini ha anche detto che i contrasti sono il segno che un difensore ha commesso un errore . Sfondare in avanti ovunque si trovi la palla sarà efficace di rado, dato che gli attaccanti si limiteranno a tirare o a passare la palla oltre di voi. Cercate invece di concentrarvi meno sullo scontro frontale ad ogni occasione e di più sul bloccare le vie di passaggio o assicurarvi che le ali avversarie non trovino spazio nella vostra metà campo.

4. Cambiate giocatore con intelligenza

Alternandovi spesso tra i vari giocatori controllerete meglio il campo © EA

Cambiare giocatore è una meccanica particolarmente efficace. FIFA 21 suggerirà automaticamente il giocatore più vicino alla palla, ma la maggior parte delle volte questo giocatore potrebbe essere già in una buona posizione. Il calcio è un gioco di squadra, e anche la difesa lo è. Usate la levetta destra per cambiare manualmente invece di fare affidamento sui suggerimenti automatici del gioco: questo vi darà il controllo completo sulla palla, potendo decidere di persona a quale giocatore passarla . L'importante è che chi la riceverà sia sufficientemente vicino da poterla raggiungere in tranquillità.

5. Date istruzioni chiare

Knowing exactly how you want a match to play out is important © EA

Come probabilmente vi direbbe Jose Mourinho, la difesa inizia dalla lavagna. Date istruzioni specifiche ai vostri difensori : se state giocando con una formazione che è eccessivamente esposta sulla difesa, vi converrà dire ai vostri terzini di non unirsi all'attacco. Se ritenete di aver bisogno di più copertura, potete dire ai vostri centrocampisti centrali di scendere in profondità.

Indipendentemente dalla formazione con cui giocate (ne parleremo più avanti), vi conviene trovare il giusto equilibrio per la squadra che avete scelto . Fornire loro istruzioni specifiche nella pagina di selezione della squadra aiuterà ciascun giocatore a raggiungere il proprio potenziale.

6. Pianificate al meglio la vostra formazione

Accertatevi che la vostra formazione sfrutti i punti di forza della squadra © EA

Ci sono molte formazioni in FIFA 21, e sebbene alcune siano migliori di altre, nessuna sarà veramente efficace se giocate con i giocatori sbagliati. Una linea difensiva a tre può funzionare, ma solo se si appoggia su difensori mobili e scattanti. Se state giocando con una formazione che si basa su terzini aggressivi, assicuratevi di avere un centrocampista centrale con molta resistenza in grado di coprirli. Nessuna formazione coprirà tutto, ma guardando i vostri migliori giocatori e i loro punti di forza e di debolezza , sarete in grado di trovare la formazione che fa per voi .

7. Usate i contrasti per prendere il controllo

A volte una scivolata è il modo migliore per recuperare il dominio. © EA

Nuova aggiunta in FIFA 20, i contrasti tornano anche in FIFA 21. Se invece di una semplice pressione si tengono premuti i tasti per i contrasti in piedi (O/B) o il contrasto in scivolata (Quadrato/ X) si ottiene un contrasto molto più potente . È un rischio, dato che il vostro giocatore volerà in scivolata o urterà il suo avversario in piedi, e con il tempismo sbagliato potreste ritrovarvi a cadere rovinosamente a terra o regalare un rigore agli avversari.