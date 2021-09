Consigli utili per giocare a Deathloop

ora è nelle nostre mani. Questo innovativo sparatutto ci mette nei panni di Colt, un protagonista che ha perso la memoria e scopre molto presto di esser bloccato in un loop temporale di 24 ore. Se in qualsiasi momento muore o riesce ad arrivare a sera, Colt torna alla mattina precedente. Se invece riesce a eliminare tutti gli 8 visionari che governano la zona, il loop si interrompe e Colt avrà raggiunto il suo obiettivo. Avete bisogno di qualche dritta prima di buttarvi a capofitto in questa nuova avventura targata

I livelli di gioco sono solo 4 ma sono abbastanza estesi. Come prima cosa vi consigliamo di esplorarli a fondo e farvi una mappa mentale delle zone per riuscire a muovervi in maniera intelligente durante i momenti più concitati del gioco. Le varie aree cambiano radicalmente durante i 3 momenti principali della giornata, quindi se trovate troppi nemici che vi sbarrano la strada, provate a tornare ad un orario differente e vedrete che potrete esplorare ogni angolo della mappa con più calma.

Trovato il potere giusto è il momento di passare agli armamenti. Nel gioco sono presenti 10 tipologie di armi da fuoco, ognuna con caratteristiche specifiche e modificatori. Prendetevi del tempo per provarle tutte, ma nella nostra esperienza le armi silenziate sono più versatili delle altre. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare una LIMP-10 silenziata che ci ha permesso di eliminare con un colpo alla testa gruppi di 2 o 3 nemici prima che riuscissero a capire dove si trovava la minaccia. In combinazione con i modificatori che ne aumentano la gittata, la LIMP-10 silenziata diventa un'arma che vale davvero la pena infondere per averla sempre a disposizione.

Di tanto in tanto verrete invasi da un giocatore nei panni di Julianna che bloccherà le uscite e vi costringerà a duellare. Correre verso l'antenna che blocca le uscite è il modo più semplice per cadere nella trappola dell'invasore e iniziare lo scontro svantaggiati. A nostro avviso conviene sempre sgomberare la zona in cui ci si trova dai nemici più vicini e poi cercare un punto riparato da difendere con le 4 mine di prossimità a disposizione. Se l'avversario non è molto paziente sarà lui a cadere nella vostra trappola, altrimenti avrete tutto il tempo per avvicinarvi gradualmente alla zona dell'antenna spostando anche le vostre mine.

