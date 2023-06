Trucchi e consigli utili per iniziare Diablo 4

) ma, prima che possiate ambientarvi a dovere, i mostri che popolano questo open-world demoniaco diventano sempre più agguerriti e resilienti. Vediamo assieme quali sono i trucchi e consigli per Diablo 4 che dovete conoscere per iniziare al meglio questa nuova avventura.

è un gioco mastodontico in cui è facile perdersi per ore e ore alla costante ricerca dell'aumento di livello o di quell'equipaggiamento in grado di rendere il vostro personaggio letteralmente inarrestabile. I primi minuti di gioco sono molto accessibili (abbiamo anche scritto una breve guida alla

Se giocate su PC siete sicuramente già abituati a modificare le impostazioni grafiche per massimizzare la performance in-game, ma ci sono alcune opzioni che anche i giocatori su console dovrebbero modificare il prima possibile. Quelle più importanti riguardano le informazioni che è possibile visualizzare sugli equipaggiamenti: vi basta andare in opzioni, dinamica di gioco e attivare "confronto descrizione avanzato" e "descrizioni avanzate". In questo modo saprete esattamente quanto sono forti i loot che trovate grazie ad una semplice percentuale.

Se giocate su PC siete sicuramente già abituati a modificare le impostazioni grafiche per massimizzare la performance in-game, ma ci sono alcune opzioni che anche i giocatori su console dovrebbero modificare il prima possibile. Quelle più importanti riguardano le informazioni che è possibile visualizzare sugli equipaggiamenti: vi basta andare in opzioni, dinamica di gioco e attivare "confronto descrizione avanzato" e "descrizioni avanzate". In questo modo saprete esattamente quanto sono forti i loot che trovate grazie ad una semplice percentuale.

Se giocate su PC siete sicuramente già abituati a modificare le impostazioni grafiche per massimizzare la performance in-game, ma ci sono alcune opzioni che anche i giocatori su console dovrebbero modificare il prima possibile. Quelle più importanti riguardano le informazioni che è possibile visualizzare sugli equipaggiamenti: vi basta andare in opzioni, dinamica di gioco e attivare "confronto descrizione avanzato" e "descrizioni avanzate". In questo modo saprete esattamente quanto sono forti i loot che trovate grazie ad una semplice percentuale.

L'innovativo sistema open-world utilizzato da Diablo 4 vi inonderà il diario di missioni secondarie e attività opzionali da completare, ma a nostro avviso è meglio concentrarsi solo sulle missioni principali almeno fino a quando non riuscirete a sbloccare la cavalcatura legata appunto a una di queste missioni. In questo modo potrete esplorare più facilmente le vaste regioni presenti nel gioco, rendere gli spostamenti più efficienti ed evitare di combattere contro ogni singola zanzara che incontrerete sul vostro cammino.

L'innovativo sistema open-world utilizzato da Diablo 4 vi inonderà il diario di missioni secondarie e attività opzionali da completare, ma a nostro avviso è meglio concentrarsi solo sulle missioni principali almeno fino a quando non riuscirete a sbloccare la cavalcatura legata appunto a una di queste missioni. In questo modo potrete esplorare più facilmente le vaste regioni presenti nel gioco, rendere gli spostamenti più efficienti ed evitare di combattere contro ogni singola zanzara che incontrerete sul vostro cammino.

L'innovativo sistema open-world utilizzato da Diablo 4 vi inonderà il diario di missioni secondarie e attività opzionali da completare, ma a nostro avviso è meglio concentrarsi solo sulle missioni principali almeno fino a quando non riuscirete a sbloccare la cavalcatura legata appunto a una di queste missioni. In questo modo potrete esplorare più facilmente le vaste regioni presenti nel gioco, rendere gli spostamenti più efficienti ed evitare di combattere contro ogni singola zanzara che incontrerete sul vostro cammino.