5 consigli utili per Elder Ring

. Il suo mondo di gioco è vasto e dettagliato, i nemici sono variegati e soddisfacenti da affrontare, e le novità introdotte forniscono al giocatore una libertà senza precedenti. Una cosa però è rimasta invariata rispetto al passato: il gioco è dannatamente difficile e non vi accompagnerà per mano verso la vittoria come succede negli altri open world moderni. Se siete degli esperti dei titoli FromSoftware poco male, siamo sicuri che siate abituati ad essere schiacciati a ripetizione dal boss di turno, ma se invece vi avvicinate per la prima volta a questa tipologia di giochi, qui sotto trovate 5 consigli utili per

è finalmente arrivato tra noi e non potevamo sperare in un successore migliore per la serie

All'inizio del gioco probabilmente sarete tentati di seguire senza fare troppe domande le scie di luce che indicano il percorso consigliato sulla mappa, ma ben presto scoprirete che quella via pullula di nemici davvero fastidiosi. Cosa fare allora? Prendete il vostro fidato destriero ed esplorate bene la mappa iniziale di Elder Ring. Scoprirete che la zona è piena di dungeon e boss che proteggono equipaggiamenti molto più potenti di quelli di base, e soprattutto che il percorso indicato non è l'unico possibile.

All'inizio del gioco probabilmente sarete tentati di seguire senza fare troppe domande le scie di luce che indicano il percorso consigliato sulla mappa, ma ben presto scoprirete che quella via pullula di nemici davvero fastidiosi. Cosa fare allora? Prendete il vostro fidato destriero ed esplorate bene la mappa iniziale di Elder Ring. Scoprirete che la zona è piena di dungeon e boss che proteggono equipaggiamenti molto più potenti di quelli di base, e soprattutto che il percorso indicato non è l'unico possibile.