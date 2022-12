3 consigli per diventare allenatori di Football Manager 2023

è per antonomasia il gioco di calcio manageriale. E quale occasione migliore delle festività natalizie per iniziare la propria carriera di allenatore? Eccovi quindi tre consigli che vi torneranno molto utili, soprattutto se vi approcciate per la prima volta in questo mondo fatto di scelte, decisioni e meccaniche che riproducono fedelmente la vita di una guida tecnica.

La profondità di Football Manager è vastissima e ci permette di controllare praticamente qualsiasi aspetto della vita del club, da come si deve comportare in campo un giocatore ai suoi allenamenti, dal mercato alla gestione delle finanze della squadra. Occuparsi però singolarmente di tutti questi aspetti può essere molto dispendioso sia in termini di tempo che di concentrazione e per questo in nostro soccorso giungono i nostri colleghi virtuali dello staff tecnico, ai quali è possibile delegare le varie responsabilità in modo che le portino a compimento in maniera automatica. Ogni compito può sempre essere poi ripreso in prima persona, ma questa importante caratteristica ci permette di seguire l'aspetto che più preferiamo nel gioco e di sgravarci di tutte le altre incombenze. Un buon capo è colui che sa anche delegare!