Come migliorare nei videogiochi di combattimento

Si dice che praticare qualsiasi abilità per 10.000 ore sia sufficiente a rendervi un esperto: che si tratti di padroneggiare strumenti musicali, programmazione informatica, pittura o qualsiasi altra cosa che richieda un processo di apprendimento. Lo stesso vale per i giochi di combattimento.

Amjad "AngryBird" Alshalabi dice che gli ci sono voluti più di quattro anni per raggiungere lo standard dei professionisti di Street Fighter. Perciò, se volete migliorare nei giochi di combattimento, abbandonate l'idea che il talento naturale vi spianerà la strada verso l'EVO o il Red Bull Kumite . Il vero percorso verso la gloria dei tornei è fatto di duro lavoro e tanta pratica.

Se vi è piaciuta l'atmosfera che si respirava quando vi siete sintonizzati sul Red Bull Kumite 2023 per vedere Adel "Big Bird" Anouche vincere, potrebbe essere arrivato il momento di fare sul serio e affinare le vostre abilità. Ecco 10 consigli che possono aiutarvi nel vostro percorso da casualone a semi-pro.

01

I giochi picchiaduro sono fantastici da guardare e da giocare © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma scegliere un gioco e concentrarsi su di esso è importante. Ci sono così tanti giochi di combattimento fantastici in circolazione che potreste essere tentati di giocarli tutti per la loro grafica brillante, per le modalità storia sempre più articolate e per le promesse del reparto marketing. Non c'è niente di male nel giocare a tanti giochi diversi, ma questo non vi aiuterà a padroneggiarne uno in particolare. Le star dell'Esports come AngryBird dicono che una volta che hanno scelto Street Fighter, si sono sempre concentrati su Street Fighter.

Ma assicuratevi che sia il gioco giusto: giocare almeno una volta a tutti i giochi diversi può essere utile. Se volete intraprendere un viaggio di 10.000 ore per diventare bravi nei giochi di combattimento, tanto vale che il titolo vi diverta, quindi giocate e scegliete il gioco più adatto a voi. Opterete per i picchiaduro 3D come Tekken, quelli 2D come Street Fighter, i giochi anime veloci come Guilty Gear o quelli a piattaforme come Super Smash Bros? Non lo saprete finché non li proverai per bene. Se dopo 100 ore di gioco vi rendete conto di non sopportarlo, non avrete mai la passione e la voglia di eccellere in quella nicchia. Qui trovate un'interessante guida su come scegliere un gioco di combattimento .

Masato "Bonchan" Takahashi © Jason Halayko/Red Bull Content Pool Nel tempo libero andavo a giocare nelle sale giochi e, a volte, venivo invitato personalmente da un professionista a giocare, ma non ricevevo alcun insegnamento. Masato ‘Bonchan’ Takahashi

Un ultimo fattore da considerare riguarda ciò che volete ottenere dall'essere bravo in un gioco di combattimento. Il giapponese Masato "Bonchan" Takahashi - uno dei migliori giocatori di Street Fighter al mondo - spiega di aver scelto questo gioco perché sapeva che era popolare e che quindi le lobby e le competizioni online sarebbero state molto frequentate, dandogli più concorrenza con cui allenarsi. Ha anche pensato che i premi in denaro dei tornei sarebbero stati proporzionali alla popolarità, il che gli avrebbe permesso di continuare a fare ciò che amava.

02 Studiate lo stile di gioco del vostro personaggio

Impara il tuo personaggio con gli amici © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Lo stesso principio si applica alla scelta del personaggio. Scegliete un personaggio principale e restate fedele a quello, ma assicuratevi anche di provare tutte le opzioni prima di decidere. Il modo migliore per iniziare è giocare con i personaggi che vi piacciono. Se vi piace l'aspetto di Dhalsim, giocate con lui. Quando parla di come decide quale personaggio scegliere, Bonchan dice: "Penso sempre all'equilibrio tra il mio stile e la mia percentuale di vittorie".

Sebbene il meta dei giochi di combattimento possa a volte mettere in secondo piano alcuni personaggi, c'è sempre spazio per qualcuno che scopre una nuova combo o tecnica in grado di spaccare gli equilibri. C'è anche la possibilità che il vostro personaggio riceva un aggiornamento in una patch futura, quindi non considerate mai un personaggio inutile a prescindere. AngryBird, ad esempio, sceglie i suoi personaggi principali in base alla loro forza nel gioco e, se quel personaggio viene indebolito, si concentra su un altro.

Una volta scelto un personaggio, assicuratevi di lavorare sul suo stile di gioco. Se vi piace l'aspetto di King in Tekken, sappiate che si tratta di un personaggio in stile lottatore, quindi dovrete essere in grado di avvicinarti all'avversario per effettuare le prese di comando. Se questo vi sembra difficile o in contrasto con il vostro desiderio di trovare un personaggio da mischia veloce, forse dovreete fare un passo indietro e scegliere un altro personaggio che sia più in linea con il vostro modo di giocare.

03 Usate le modalità di allenamento o tutorial

Angry Bird gareggia all'EVO 2019 © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Sono lontani i tempi in cui i giochi di combattimento ci davano una modalità arcade e una modalità versus e ci dicevano di andare avanti. I giochi di combattimento moderni hanno tutorial e modalità di allenamento molto dettagliate e dovete sfruttarle. Iniziate sempre con il tutorial di un gioco in modo da essere informati su tutte le sue meccaniche. L'annullamento delle mosse, ad esempio, potrebbe non essere immediatamente comprensibile se vi lanciate in una partita di allenamento contro la CPU e iniziate a premere i pulsanti a caso.

La maggior parte dei giochi di combattimento ha anche dei tutorial specifici per ogni personaggio, che ne spiegano lo stile di gioco in modo più dettagliato. È sempre consigliabile giocarci, perché possono darvi un'idea dei tempi di esecuzione delle combo e illustrarvi i casi di utilizzo delle loro mosse speciali.

Le partite di allenamento sono un ottimo modo per iniziare a mettere insieme tutte queste informazioni in partite reali. Potete iniziare con un personaggio fittizio che sta fermo, potete impostarlo in modo che vi salti addosso così da esercitarvi continuamente con le mosse anti-aria, oppure potete registrare una sequenza da far ripetere in modo da provare diverse strategie.

Trova una grande comunità © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

I giochi di combattimento si basano molto sulla comunità, quindi vale sempre la pena vedere se ci sono tornei locali o gruppi che amano giocare insieme. Nel suo percorso per diventare un professionista di Street Fighter, Bochan ha rafforzato il suo gioco con l'esperienza offline. "Nel tempo libero andavo a giocare nelle sale giochi", racconta, "e a volte venivo invitato personalmente da un professionista a giocare, ma non ricevevo alcun insegnamento".

Dopo aver migliorato con altri giocatori offline, sarà il momento di avventurarsi in partite classificate online. All'inizio queste partite possono spaventare e perderete, anche molto. Ma non scoraggiatevi. Considerate le sconfitte come esperienze di apprendimento e quando inizierete ad accumulare vittorie, saranno ancora più dolci.

04 Impegnatevi per ore

Gli atleti di Esports si sottopongono a cinque-sei ore di gioco al giorno per mantenersi in forma con Street Fighter. Queste sono le ore di un professionista, quindi non sentitevi obbligati a fare altrettanto se volete giocare solo per divertimento. Ma almeno avete un'idea dell'impegno necessario per giocare a livello professionistico. Bisogna dedicare tanto tempo per diventare uno dei migliori.

Penso sempre all'equilibrio tra il mio stile e la mia percentuale di vittorie. Masato ‘Bonchan’ Takahashi

"Aspettavo le offerte mentre ottenevo risultati nei tornei ed ero sempre consapevole dell'esposizione all'estero", dice Bonchan, spiegando come è riuscito a passare da giocatore occasionale a professionista. "In termini di tempo, mi ci sono voluti circa tre anni per raggiungere l'obiettivo".

AngryBird dà molta importanza alla salute, all'esercizio fisico e alla cura del proprio corpo. Se passi tutto il giorno, tutti i giorni, a giocare ai giochi di combattimento, la tua salute ne risentirà, quindi trovare il giusto equilibrio tra l'allenamento e gli altri impegni della tua vita è fondamentale.

Per Bonchan, è perché la sua carriera è prevalentemente sedentaria che si assicura che l'attività fisica faccia parte del suo regime: "Non muovo il mio corpo per lavoro, quindi devo gestirlo da solo. La passeggiata prima dell'allenamento è come una routine".

L'esercizio fisico e la salute sono altrettanto importanti © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

05 Capire la concorrenza

Citando L'arte della guerra di Sun Tzu: "Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie. Se conosci te stesso, ma non il nemico, per ogni vittoria ottenuta subisci anche una sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, soccomberai in ogni battaglia".

Questo concetto non potrebbe essere più pertinente ai giochi di combattimento. Conoscere i vostri punti di forza e di debolezza è solo metà della battaglia: dovete anche conoscere il vostro nemico. Questo può essere ottenuto studiando i replay o vedendo come giocano i vostri amici. Osservate come le loro mani si muovono sul controller o sul fight stick. Guardate le partite dei tornei professionistici per vedere come giocano i migliori. Scaricate i video e guardateli a velocità ridotta. Guardate come avanzano e si ritirano durante il gioco neutrale. Osservate le combo che usano e quando cercano di usarle.

06 Costruite una libreria di combo

Le combo vincono gli incontri © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Acquisire le basi del gioco che avete scelto è una cosa, ma presto avrete bisogno degli strumenti per trasformare la conoscenza delle basi in vittorie. Nei giochi di combattimento, questi strumenti sono le combo. Dovete essere in grado di sostenere una serie ininterrotta di attacchi in modo che il vostro avversario non abbia l'opportunità di contrattaccare. In questo modo riuscirete a intaccare in modo significativo la sua barra della salute. Ricordate: la miglior difesa è un buon attacco.

Per fare ciò, costruite una libreria di combo. Più combo avete memorizzato, più opzioni avrete per reagire. Bonchan utilizza la sua libreria di combo in modo reattivo, abbinando le azioni più forti a diversi personaggi e stili di gioco. Ad esempio, supponiamo che stia combattendo contro un avversario che cerca di controllarlo a distanza con dei proiettili. In questo caso, avrà un elenco memorizzato di potenziali azioni e combo a cui ricorrere per chiudere rapidamente la distanza o per tenerlo sotto pressione in un angolo.

È qui che le modalità di allenamento possono essere utili. Potete passare del tempo a ripetere più volte gli input delle combo in modo che i vostri muscoli possano reagire alle situazioni in cui sono necessari.

07 Tenetevi aggiornati sul meta del gioco che avete scelto

Capire il meta del gioco che avete scelto è fondamentale. Il meta nei giochi è la strategia generalmente condivisa dalla comunità. Questa strategia è considerata il modo migliore per vincere o per svolgere al meglio una determinata attività. Un modo per pensarci è leggerlo come un acronimo che significa "tattiche più efficaci disponibili".

Breaking the meta can lead to reactions © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Questo si riduce alle liste dei livelli dei personaggi e ai loro punti di forza e di debolezza. Come già detto, se amate giocare con un personaggio considerato di basso livello, non significa necessariamente che non possiate essere competitivi. Dovete solo inserire il vostro stile di gioco nel meta accettato per quel personaggio. Nel farlo, potreste anche trovare delle falle che potete sfruttare. Questo meta può anche dettare le strategie che gli avversari useranno contro di voi. Sfruttate questo aspetto a vostro vantaggio! Se sapete come l'avversario vi attaccherà, saprete come reagire.

08 Migliorate il vostro gioco mentale

Detto in parole povere, lo "stack mentale" rappresenta la quantità di cose a cui un giocatore deve pensare in qualsiasi momento durante una partita. Un altro modo per esprimerlo potrebbe essere "carico mentale". In ogni momento, un giocatore dovrà valutare ciò che sta accadendo nel gioco neutrale, considerare quando è il momento migliore per attaccare, ma anche cosa potrebbe fare se deve stare sulla difensiva: bloccare alto o basso, saltare indietro o spendere metri per una parata? Oltre a tutto questo, il carico mentale potrebbe includere la riflessione su quali mosse speciali utilizzare e come eseguirle.

Dovete ridurre il più possibile il carico mentale. Un modo per farlo è esercitarsi così tanto con le mosse speciali e le combo da farle diventare istintive. Tuttavia, l'accumulo mentale non scomparirà mai del tutto, ed è per questo che i giochi di combattimento sono così coinvolgenti, quindi la chiave è esserne consapevoli e gestirlo al meglio.

09 Divertitevi

Ricordati sempre di divertirti © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Il consiglio più importante che possiamo darvi è quello di divertirvi. Le persone eccellono quando si divertono con qualcosa. Se vi ritrovate ad odiare qualcosa e a non voler continuare, è segno che dovete fare una pausa. Se vi ritrovate da soli ad allenarvi tutto il giorno, tutti i giorni, a scapito del resto della vostra vita, è segno che inconsciamente non vi state più divertendo. È in questo momento che dovreste raggiungere la vostra comunità di altri giocatori di giochi di combattimento e ricominciare a giocare con loro. Una volta ritrovato il divertimento, vi allenerete meglio e migliorerete più velocemente.