5 consigli per God of War Ragnarok

God of War Ragnarok è finalmente arrivato nelle mani dei giocatori e se non ne state sentendo parlare molto in giro è senza dubbio perché la gente è ancora immersa fino al collo in questa esperienza mastodontica che vuole chiudere una volta per tutte l'arco narrativo di Kratos e Atreus. Il gioco dimostra fin dalle prime battute di non voler tollerare incertezze e imprecisioni durante i suoi spettacolari combattimenti , quindi è bene conoscere tutti le dritte che i giocatori più avanti con la storia hanno imparato a loro spese a forza di game over: ecco 5 consigli utili per God of War Ragnarok .

01 Parare non è facoltativo

Giocando ad altri giochi d'azione come Elden Ring e Bayonetta, probabilmente siete abituati ad evitare ogni tipo di attacco nemico semplicemente schivando a destra e sinistra al momento giusto. Purtroppo però questa tecnica non può essere applicata con la stessa frequenza anche in Ragnarok, in quanto i nemici hanno molti attacchi nel proprio arsenale che bisogna assolutamente imparare a parare. Li potete identificare perché vengono telegrafati da un cerchio giallo, e prima imparerete a sfruttare al meglio questa tecnica, meno dovrete faticare verso la metà del gioco per superare alcune sezioni molto intense.

God of War: Ragnarok © Sony Interactive Entertainment

02 Lottare dalla distanza è un'opzione

Scontrarsi con un nemico in corpo a corpo è senza dubbio più gratificante, ma ci sono momenti in cui gli avversari sono troppi e caricare a testa bassa potrebbe portarvi velocemente al game over. In questi casi non sottovalutate il potere delle frecce di Atreus e delle abilità "ranged" a disposizione di Kratos. Premendo Triangolo potrete addirittura caricare i colpi prima di sferrarli, cercando così di sfoltire le schiere dei nemici prima di passare alle maniere forti.

03 Equipaggiatevi a dovere

Le armature e gli accessori di Kratos spesso cambiano radicalmente la funzione di alcune abilità a vostra disposizione. Se doveste rendervi conto di morire troppo velocemente o troppo spesso, provate a scegliere degli equipaggiamenti che aumentano la difesa, ripristinano la vita o fanno cadere in terra i globi curativi . Le abilità incentrate sull'attacco sono sicuramente molto allettanti, ma non vi serviranno a molto se non sarete in grado di rimanere in vita. Facendo le missioni secondarie, inoltre, potrete sbloccare delle armature molto forti, quindi cercate sempre di completare tutte le richieste degli NPC quando potete.

04

Il mondo di God of War Ragnarok è pieno di oggetti che aspettano solo di essere aperti, lanciati o distrutti , quindi vale sempre la pena di tenere gli occhi aperti sulle zone periferiche dei livelli alla ricerca di elementi con cui interagire. I vasi molto spesso contengono crediti o globi curativi che possono aiutarvi a sopravvivere, gli alberi e i massi a volte possono essere lanciati per infliggere ingenti danni da una certa distanza, mentre le casse più grandi e lucenti spesso ospitano miglioramenti che proprio non dovete perdervi. Insomma, il gioco premia molto chi si prende la briga di esplorare ogni anfratto.

God of War: Ragnarök © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

05 Personalizzate le impostazioni

Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante: andate fin dalle prime ore di gioco nel menu delle impostazioni e cambiate tutto quello che trovate in base al vostro stile di gioco. Chi vi scrive ha aumentato il tempo in cui è possibile risolvere gli enigmi (e di conseguenza ricevere i fastidiosi consigli degli NPC) e aumentato l'assistenza alla mira quando si usano gli attacchi a distanza. Tuttavia ci sono svariate opzioni per ogni genere di problema che vale la pena anche solo leggere per sapere che nel caso è possibile modificarle, soprattutto quelle che possono mitigare la difficoltà del gioco.