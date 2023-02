7 consigli utili per Hogwarts Legacy

L'attesissimo open-world ambientato nel mondo di Harry Potter è finalmente arrivato sulle console di generazione corrente e presto sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e perfino Nintendo Switch. Se siete fan dei maghetti più famosi del mondo, sicuramente state già divorando le prime ore di gioco o pregustando il momento in cui potrete accendere la console, ma questo videogioco è talmente grande e sconfinato che avere una guida sotto braccio fa sempre comodo. Per questo motivo abbiamo deciso di preparare una lista di trucchi e consigli che dovete assolutamente conoscere se volete iniziare al meglio la vostra avventura su Hogwarts Legacy .

Prima di esplorare imparate a volare

L'iconica scopa volante viene sbloccata all'inizio della stagione estiva, quindi anche se il richiamo dell'esplorazione dovesse arrivare prima, vi consigliamo di aspettare questo momento prima di andare in giro per la mappa di gioco a ficcare il naso nelle faccende altrui. Una volta imparato a volare potrete muovervi più rapidamente, sorvolare ostacoli e scappare velocemente dai pericoli, quindi non sottovalutate questa capacità.

Tenete sotto controllo l'inventario

Se non indossate un capo d'abbigliamento perché ha statistiche peggiori di quello attualmente equipaggiato, ricordate di venderlo appena possibile ad un mercante. Tanto potrete sempre scegliere di utilizzare la componente estetica di un vestito anche se lo avete già venduto, e in questo modo potrete iniziare a mettere da parte un bel gruzzolo per i vostri acquisti più importanti.

Sfruttate al massimo la Stanza delle Necessità

Una volta sbloccato il vostro hub personalizzabile, create quante più postazioni di produzione possibile (il massimo è 7 di ciascun tipo) per non dover mai comprare dai mercanti pozioni e risorse di alcun genere. Il costo in Pietra di Luna è abbastanza basso e forse dovrete solo farmare un po' di soldi per comprarvi i progetti.

Raccogliete tutti i soldi di Hogsmeade

Una volta ottenuta la magia per diventare invisibili, fatevi un giro a Hogsmeade per avvicinare di soppiatto i bauli con l'occhio e depredarli delle ricchezze che contengono. Ogni baule contiene 500 soldi e in men che non si dica avrete abbastanza risorse per comprarvi tutti gli oggetti più utili per le prime ore di gioco.

Fate passare il tempo per guadagnare risorse extra

Se arrivate in un posto che trabocca di ingredienti interessanti, sappiate che potete premere R3 per far passare il tempo e far respawnare le risorse. Gli ingredienti tornano dopo 3 giorni in-game e potete replicare il procedimento quante volte volete.

Sfruttate l'arena per fare esperienza

L'arena di combattimento che si trova nella parte nord-est della mappa è il posto migliore per guadagnare XP molto velocemente. Basta abbassare il livello di difficoltà e partecipare agli scontri finché non si è soddisfatti del risultato.

Sbloccate le Arti Oscure se ne avete il coraggio

Questo non è un consiglio per tutti, ma se volete seguire questa strada maledetta dovete completare le missioni secondarie di Sebastian Sallow. Fate attenzione però, perché se rifiutate di impararle da lui non potrete più cambiare idea, quindi è meglio arrivare a quel momento belli convinti.