Consigli per iniziare Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 è finalmente disponibile per PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass. Se siete degli appassionati dei racing open world, sicuramente avrete già messo le mani su questo sterminato nuovo titolo di Microsoft . Ma un gioco così grande nasconde anche tanti dettagli che è facile ignorare, per questo abbiamo pensato di preparare qualche consiglio per mettervi letteralmente sulla strada giusta. Siete pronti ad esplorare il Messico a bordo delle macchine più performanti di sempre? Andiamo.

01 Fate un giro nelle impostazioni

Essendo dei giocatori di vecchia data, una delle prime cose che ci piace fare quando avviamo un gioco nuovo è quella di andare a spulciare le impostazioni. Se non siete a vostro agio con i giochi di guida lasciate tutto com'è, altrimenti impostate lo standard su "simulazione" e togliete il controllo di trazione e il controllo di stabilità. La difficoltà lasciatela perdere, sarà il gioco stesso ad avvisarvi se state vincendo troppo facilmente.

Forza Horizon 5 © Xbox Game Studios

02 Migliorate il vostro mezzo preferito

Dopo qualche gara capirete subito che non vale quasi mai la pena utilizzare un mezzo poco performante: sono lenti, hanno problemi a curvare e dopo ogni errore ci mettono una vita ad accelerare a dovere. Tuttavia, se proprio amate un modello in particolare, ricordatevi che potete andare in "Base" per migliorare le prestazioni del vostro mezzo preferito e renderlo una vera e propria macchina da battaglia.

03 Come sbloccare il viaggio rapido

La mappa del gioco è sterminata, e questo è un bene, però dopo qualche ora potreste stufarvi a guidare da un punto all'altro della mappa solamente per raggiungere il prossimo evento. Fortunatamente c'è un modo per sbloccare il viaggio rapido: andate nella parte ovest della mappa e comprate la casa chiamata Buenas Vistas . Assicuratevi però di avere in tasca almeno 2 milioni di crediti. Volete sapere come guadagnare velocemente quella cifra?

Forza Horizon 5 © Xbox Game Studios

04 Come fare soldi velocemente

Per arrivare a comprare le case più costose del gioco bisogna guadagnare una montagna di soldi. Il modo più semplice è completare le gare: cercate sempre di farlo alla difficoltà più alta che potete permettervi per massimizzare gli introiti. Il modo meno semplice invece riguarda gli skill point: alcuni mezzi hanno nella propria "car mastery" dei talenti che vi ricompensano con soldi e wheelspin . Cercate di raggiungerli spendendo il minor numero di punti e vedrete il vostro conto in banca schizzare alle stelle.

05 Come azzerare il costo del viaggio rapido

Avete azzerato il vostro saldo per comprarvi la casa che sblocca il viaggio rapido e ora non riuscite a permettervi di pagarne il costo? Per aggirare questo problema del sistema capitalistico di Forza Horizon 5 vi basta mettervi alla ricerca dei cartelli che sulla mappa compaiono accompagnati da un piccolo fulmine . Ogni cartello distrutto riduce il costo di questa funzionalità e se li distruggete tutti il viaggio rapido diventerà completamente gratuito. In alternativa ricordate che potete sempre tornare istantaneamente alle case che possedete e ai festival più vicini premendo il tasto "Acquista Auto".

06 Trovate gli eventi che fanno al caso vostro

La mappa di gioco pian piano si popolerà di una marea di icone e simboli che metterebbero in difficoltà anche il più meticoloso dei giocatori. Se come noi volete completare tutti gli eventi almeno una volta, anche per beneficiare del bonus dedicato alla prima run, vi consigliamo di sfruttare il filtro apposito. Per farlo aprite la mappa, premete il tasto RB, deselezionate "Tutto" e selezionate solo "Nuovi". In questo modo non dovrete più visualizzare gli eventi già completati.

07 Sfruttate il vostro drone

Un'altra funzionalità abbastanza nascosta riguarda il drone . Mettendo in pausa e andando in "Creative Hub" potete esplorare i dintorni a bordo di un piccolo drone portatile. Sfruttate la sua agilità per esplorare le zone alla ricerca dei casolari che nascondono le auto d'epoca e vedrete che non sarà più un'attività così frustrante da completare.

08 Perché alcune strade sono arancioni?

Le strade che sulla minimappa compaiono in arancione sono strade che non avete ancora percorso. È un'informazione importante da conoscere perché ogni nuova strada che visitate vi fornirà 50 XP e ogni volta che salite di livello sbloccate un wheelspin gratuito. Quindi fateci caso quando state guidando verso il prossimo evento.