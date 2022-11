Marvel Snap è finalmente arrivato sui nostri dispositivi mobili e possiamo affermare con assoluta certezza che non ha nulla da invidiare ai capisaldi del genere come Hearthstone e Magic Arena , anzi. A giudicare dalle prime ore di gioco, questo titolo introduce diverse innovazioni alla formula dei giochi di carte collezionabili che faranno molto felici gli appassionati del genere. Volete sapere come iniziare alla grande questo nuovo titolo? Ecco 5 consigli utili per Marvel Snap .

01 Migliorate tutte le carte iniziali

Il sistema di progressione a prima vista è abbastanza confusionario, bisogna ammetterlo. Non ci sono lootbox e non è nemmeno possibile acquistare le singole carte. Quindi come si costruisce una collezione da zero? Semplicemente migliorando le carte. Ogni volta che fate salire di livello una carta ottenete dei " punti collezione " che ogni tot vi fanno sbloccare nuove carte. All'inizio questo dovrebbe essere il vostro obiettivo primario, quindi migliorate tutte le carte che sbrilluccicano. Ma come si ottengono le risorse per farlo? Vediamolo nel consiglio successivo…

02 Fare le missioni è più importante di vincere

Per migliorare le carte vi servono 2 tipologie diverse di risorse: potenziatori e crediti . I primi si ottengono partecipando a battaglie con le carte che volete far salire di livello. Alla fine di ogni match riceverete dei potenziatori per una carta casuale del vostro mazzo. Mentre i secondi si ottengono facendo le missioni giornaliere e settimanali, oppure facendo salire di livello il battlepass. Quindi perché fare le missioni è più importante di vincere? Semplicemente perché le missioni forniscono molti crediti, vincere invece no. Anzi, vincendo incontrerete avversari sempre più forti e paradossalmente sarà più difficile completare le missioni e di conseguenza migliorare la propria collezione.

03 Sfruttate i campi che escono con più frequenza

L'elemento che più di ogni altro differenzia questo gioco dalla concorrenza è sicuramente la presenza dei "campi". Queste sezioni della plancia di gioco cambiano di partita in partita, ma in determinati momenti ci sono dei campi che escono con più frequenza di altri e questa informazione potete trovarla nella home del gioco oppure facendo qualche partita di seguito. Come potete sfruttare i campi che escono con più frequenza? Semplicemente modificando i vostri mazzi inserendo singole carte che entrano in sinergia con i loro effetti. Vedrete che la differenza in termini di winrate sarà abissale.

04 Create 2 o 3 mazzi diversi

All'inizio sarete tentati di costruire il mazzo perfetto e giocare solo quello un'infinità di volte, ma una strategia di lungo termine sicuramente migliore è quella di fare diversi mazzi per sfruttare al meglio la rotazione dei campi e i requisiti delle missioni giornaliere/settimanali . Potete costruire mazzi incentrati sulle abilità più forti delle carte di livello 5/6 oppure tentare di generare sinergie forti sulle carte di costo medio/basso. Le sinergie che si possono creare sono moltissime e riguardano principalmente le parole chiave che trovate sulle carte: Effetto Continuo, Alla Scoperta, Scarta, Distruggi, Sposta e Pesca.

05 Non abbiate paura di snappare o ritirarvi

Una volta costruiti dei mazzi solidi e soddisfacenti, e comprese a fondo le meccaniche del gioco, viene il momento di tentare la scalata della classifica per sbloccare le ricompense più succulente. A questo punto la risorsa più importante da considerare è quella dei "cubi" che si possono vincere o perdere in battaglia. Se pensate di avere ottime probabilità di vincere potete "snappare" per raddoppiare la posta di "cubi" in gioco, altrimenti è meglio ritirarsi prima della fine della partita per minimizzare le perdite di una partita sfortunata. Solo chi riesce a comprendere al meglio questa meccanica riuscirà a raggiungere la vetta della classifica, quindi vi conviene cercare di studiarla fin da subito.