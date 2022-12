5 consigli utili per Marvel's Midnight Suns

In molti aspettavano speranzosi l'uscita di questo particolare gioco di strategia Marvel sviluppato dai creatori della serie X-COM: riuscirà ad apportare delle novità alla formula ormai rodata dei giochi a turni? Avrà rispetto del materiale su licenza che utilizza? Varrà la pena di essere giocato? Ora che abbiamo finalmente passato svariate ore in compagnia di Marvel's Midnight Suns possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che la risposta a queste domande è un granitico Sì. Dopo avervi quindi fornito 5 consigli utili per Marvel Snap , vediamo insieme quali sono i 5 consigli che bisogna conoscere per iniziare al meglio la longeva avventura di Marvel's Midnight Suns

01 Il posizionamento è la chiave di tutto

Midnight Suns è un gioco di carte, è un gioco a turni, è un gioco di strategia, ma l'elemento che lo rende davvero speciale è da ricercare nel suo particolare sistema di movimento. Ogni turno potrete usare un solo movimento libero per uno dei vostri personaggi, mentre tutti gli altri dovranno muoversi sfruttando l'inerzia delle proprie carte. Questo aggiunge un livello strategico molto interessante al titolo, perché spesso dovrete scegliere se usare una mossa per togliere dal pericolo uno dei vostri personaggi oppure utilizzare quella carta che massimizza i danni causati agli avversari.

Il gameplay di Marvel's Midnight Suns © Steam

02 Sfruttate al meglio ogni risorsa

Ogni turno avete a disposizione tre carte da giocare, due carte da cambiare e un numero variabile di energia da spendere in base a quello che giocate. Le informazioni da analizzare sono sempre tante e se la paralisi d'analisi vi attanaglia provate a seguire questo ragionamento: prima eliminate gli avversari minori con le carte che riportano l'abilità "quick", poi scegliete quali carte è meglio cambiare e, infine, cercate di massimizzare l'utilizzo dell'energia che vi è rimasta. Essere efficienti è molto importanti in questo genere di giochi ma tenete anche d'occhio l'obiettivo principale, dato che molte volte vi basterà soddisfarne i requisiti per portare a casa la missione in pochi turni.

03 Usate gli oggetti in campo prima degli avversari

Le carte che consumano energia spesso sono molto potenti e possono cambiare a vostro favore le sorti della battaglia, ma a volte è meglio utilizzare l'energia accumulata per usare gli oggetti che popolano il campo di battaglia, soprattutto durante i primi turni di uno scontro. Questo perché può capitare che anche i personaggi comandati dalla IA utilizzino gli oggetti contro di voi, ma dato che sono a utilizzo singolo non possono riuscirci se ve ne sbarazzate prima voi. Quindi cercate sempre di lanciare gli oggetti piccoli verso i nemici minori e scagliate gli avversari più grossi contro i trasformatori elettrificati per stordirli. Inoltre, se non avete bisogno di utilizzare il singolo movimento a vostra disposizione, potete sempre sfruttarlo per mettere in un angolo riparato uno dei vostri personaggi.

Red Bull Gaming Mates © Red Bull Team

04 Ottimizzate il tempo tra le missioni principali

Nei giochi di Firaxis, come da tradizione, tra una missione e l'altra potete svolgere delle attività che vi porteranno numerosi benefici nelle fasi più avanzate del gioco. Nello specifico vi consigliamo di fare sempre queste tre cose prima di buttarvi nella mischia: attivare una ricerca tecnologica alla forgia, allenarvi con un compagno di squadra in giardino e mandare in missione i personaggi che non volete portarvi in battaglia. Per scoprire quali personaggi sono più adatti a determinate missioni, controllate la loro scheda riepilogativa nella sezione "Eroi".

05 Esplorate bene i dintorni dell'abbazia

Questa all'inizio potrebbe sembrarvi un'attività noiosa che non vale la pena affrontare, ma vi assicuriamo che i dintorni dell'abbazia nascondono zone molto interessanti e tesori che non vorrete assolutamente perdervi. Inoltre, gli ingredienti che raccoglierete esplorando la mappa vi torneranno utili una volta sbloccata la tecnologia per convertirli in potenti consumabili da portare nelle battaglie più concitate. Quest'attività in fondo richiede meno tempo del previsto e vi porta diversi benefici: datele una possibilità.