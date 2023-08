Gli agenti di VALORANT hanno poteri in grado di cambiare le sorti della battaglia, ma alla fine è l'abilità con le armi da fuoco a permettere di racimolare le uccisioni più importanti nella maggior parte delle situazioni. In questo senso il gioco di Riot Games è molto più simile a Counterstrike che a Overwatch , quindi bisogna sempre tenere allenata la mira e sapere esattamente come coprire a dovere tutti gli angoli più utilizzati della mappa. Di seguito trovate 7 consigli per migliorare la mira in VALORANT.

01 1. Il posizionamento del mirino

Il posizionamento del mirino è senza dubbio uno degli aspetti più importanti su cui lavorare per migliorare i propri risultati su VALORANT. Significa tenere sempre il vostro puntatore al centro dello schermo, ad altezza headshot, per minimizzare la quantità di movimento necessaria prima di premere fuoco una volta che avete il contatto visivo con un avversario. Tenendo il mirino all'altezza delle teste dei nemici, idealmente dovrete muoverlo solo in orizzontale per allineare il colpo, e questo ottimizza molto il tempo necessario prima di sparare.

02 2. L'allenamento rende perfetti

Servono circa 10.000 ore per diventare degli esperti in qualcosa, ma fortunatamente ne servono molto meno per diventare degli ottimi cecchini su VALORANT. Cercate di sfruttare ogni momento libero prima di entrare in partita per allenare la vostra mira e il vostro "flick", ovvero il movimento rapido di polso che vi permette di reagire istintivamente alle minacce a schermo. Una sessione di 20 minuti al campo di pratica è più che sufficiente per scaldare i neuroni e prendere confidenza con le diverse armi da fuoco. Passarci più tempo rischia solo di farvi andare in burnout e perdere confidenza in-game. La nuova modalità Deathmatch è molto utile per allenare la mira senza dover preoccuparsi dell'economia del gioco.

03 3. Sforzatevi di stare fermi

COD e Battlefield probabilmente vi hanno insegnato molte skill che non vi serviranno a nulla su VALORANT, come ad esempio correre sempre da un punto all'altro della mappa sparando in scivolata a qualsiasi cosa si muova. Nel videogioco di Riot, infatti, bisogna sforzarsi di muoversi lentamente, soprattutto in prossimità degli angoli più caldi dei livelli. Dopotutto un Vandal può oneshottare una persona con uno scudo pesante, ma solo se riuscite a colpire la testa del nemico. E questo non succederà mai se correrete ovunque e non prendendovi il tempo di preparare i colpi.

04 4. Il mirino perfetto per voi

All'inizio potreste non darci troppo peso, ma migliorando nel gioco scoprirete che trovare il mirino giusto è più importante di quanto sembri. Provate a minimizzare l'indicatore di spread, scegliete un colore che risalti bene anche su Bind e disattivate il puntatore dinamico: questo vi aiuterà a migliorare la precisione dei colpi e persino dei flick. Un cambiamento semplice quanto efficace che potete applicare fin da subito.

05 5. Sparate senza mirare col tasto destro

Solitamente negli FPS sparare senza mirare col tasto destro del mouse non è l'opzione migliore, ma in VALORANT se il vostro personaggio è fermo e avete scelto un mirino di cui potete fidarvi, sparare senza mirare diventa la soluzione più efficace. Questo perché mirando sarete più precisi ma avrete una cadenza di fuoco più ridotta, rendendo questa modalità efficace solo per gli scontri a fuoco in cui ci si trova molto lontani dal bersaglio.

6. Regolate le impostazioni

Tutti questi consigli non possono essere efficaci se giocate con impostazioni non ottimali. Quindi correte nelle opzioni e cercate quelle che regolano la sensitività del mouse: i pro usano un valore che varia dai 400 agli 800 DPI, ma voi dovrete cercare quello che fa al caso vostro. Il nostro consiglio è quello di iniziare con un valore molto basso, in quanto VALORANT ha un gameplay molto più lento e riflessivo rispetto ad altri FPS, e poi aumentare gradualmente fino a trovare il proprio valore di riferimento.

7. Usate tutti gli strumenti a vostra disposizione

Gli utenti PC hanno a disposizione diversi software che aiutano a migliorare la mira col mouse. Ci sono simulazioni orientate a migliorare il tracking dei nemici, la mira con il flick o il fuoco durante uno strafe, ovvero un movimento laterale. Insomma, se siete seriamente intenzionati a migliorare la vostra mira, le opzioni non vi mancano di certo: fate un salto su Aim Lab per aver accesso ad una montagna di risorse dedicate a questo aspetto del gaming competitivo.