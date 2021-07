Consigli utili per Monster Hunter Stories 2

Da pochi giorni è comparso sugli scaffali Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin , un gioco di ruolo ambientato nel mondo della storica saga di Monster Hunter con un gameplay a turni che si discosta molto dall'azione frenetica del suo cugino più grande. In questo capitolo i mostri non bisogna solamente sconfiggerli, ma anche allevarli e schierarli al proprio fianco in battaglia come Monstie. Volete assicurarvi di non perdervi nulla delle prime ore di gioco di Monster Hunter Stories 2? Ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile .