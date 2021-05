5 scuse per non allenarsi (e 5 consigli per ritrovare la motivazione)

La motivazione è un’arma potentissima che ogni atleta ha a disposizione quando si tratta di migliorare o di raggiungere nuovi obiettivi. Ma non sempre la motivazione arriva al momento giusto.

Molto spesso bisogna fare i conti con le tante scuse che mettono i bastoni tra le ruote a corse e allenamenti. Perché prima o poi - diciamocelo - arriverà qualche allenamento difficile da affrontare, fisicamente e psicologicamente.

Mettere le ali ai piedi è facile se riuscirete a superare le cinque scuse più utilizzate da chi pratica sport.

1. Sono troppo stanco!

Stanchezza. Lo scoglio più difficile da superare. Il “trick” per sconfiggere questa scusa è pensare a come ci si sente dopo l’allenamento . Avete notato come infatti come dopo una corsa si ritrovino facilmente tutte le energie e la carica per affrontare il resto della giornata? Non sdraiatevi sul divano davanti alla vostra serie TV preferita. O diventerà un’abitudine. Un circolo vizioso, che però funziona anche alla rovescia: più vi allenate e più sarà facile allenarsi! Non mollate e sconfiggete la stanchezza con un po’ di movimento. Funziona !

2. Non ho tempo

Agende fitte, fittissime. Un continuo slalom tra amici, lavoro, figli, appuntamenti, aperitivi, cene. E con la ripartenza avrete sempre meno tempo. In realtà ci si può allenare anche in 20 minuti. Organizzare il proprio tempo è fondamentale per gestire e migliorare la propria condizione di salute, che deve diventare la vostra priorità. Ritagliatevi degli spazi con largo anticipo, pensate prima agli esercizi e agli allenamenti che avete in programma il giorno successivo e preparate abbigliamento e attrezzature la sera prima. Il gioco è fatto!

Basta trovare 20 minuti per una corsetta © Red Bull Content Pool

3. Non so cosa fare

Essere neofiti non è una colpa. Se vi mancano gli strumenti giusti o la conoscenza, non abbiate timore ad interpellare chi, prima di voi, è passato dalla stessa strada. In palestra chiedete ai personal trainer o agli assistenti di sala, se invece siete runner e volete migliorare, provate qualche uscita con un gruppo di amici o tesseratevi con una società sportiva. Gli allenamenti in gruppo sono molto coinvolgenti e vi permetteranno di capire quali sono gli allenamenti più “gettonati” e tutti i segreti per correre al meglio. Miglioramento assicurato!

4. Non ho voglia

Avete programmato il vostro allenamento, oggi è il giorno giusto. Ma nella vostra testa c’è una vocina che continua a ripetere: “Non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia!” Quante volte lo avete pensato? Anche se era già tutto pronto, allenarsi è diventato l’ultimo dei vostri pensieri. Ma prima di abbandonare definitivamente l’idea, dovete sapere che c’è qualcosa che vi metterà un paio di ali ai piedi: si chiama “runner’s high”. Quando si pratica sport a una certa intensità e per una certa durata (almeno 30 minuti) infatti, il nostro organismo - tramite l’ipofisi - rilascia endorfine. Una “magia” naturale che aiuterà a trovare tutte le energie necessarie per iniziare a fare sul serio. Da provare!

Pioggia, vento, buio... l'importante è correre! © Getty

5. Fa troppo caldo/freddo/piove

Il meteo è sempre un’incognita da considerare quando si esce a correre. Nel corso dell’anno infatti può capitare di dover affrontare tutte le condizioni climatiche possibili. Sole cocente, pioggia, vento. Chi più ne ha più ne metta. Ma c’è una buona notizia per chi teme i capricci del tempo: la tecnologia e i nuovi capi di abbigliamento pensati per gli sportivi possono aiutarvi nell’impresa. Traspiranti e leggerissimi d’estate o resistenti alla pioggia e al freddo in inverno, i nuovi capi tecnici per il running sono favolosi. Perfetti per qualsiasi condizione climatica. Lasciate a casa l’ombrello e mettete le ali!