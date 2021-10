Consigli utili per New World

Dopo alcuni tentativi non proprio esaltanti nel mondo del gaming, Amazon Games ha finalmente sfornato un titolo molto apprezzato da critica e pubblico. Si chiama New World ed è un MMO molto ambizioso che ci trasporta in una terra tutta da esplorare e conquistare, fatta di combattimenti all'arma bianca, magie, crafting, fazioni e perfino tasse da pagare. I giocatori abituati a questo tipo di esperienze troveranno molte similitudini con i capisaldi del genere, come World of Warcraft e Final Fantasy XIV, ma ci sono anche delle differenze sostanziali che è meglio capire il prima possibile se si vuole trarre il massimo da questa nuova esperienza. Vediamo insieme qualche consiglio utile per iniziare New World col piede giusto.

01 Come salire di livello velocemente

Come ogni MMO che si rispetti, l'esperienza del singolo giocatore ruota attorno alle quest. Quando vi trovate in un accampamento fate incetta di missioni per ottimizzare i vostri spostamenti e date un occhio di riguardo a quelle che si trovano sulla bacheca del villaggio, in quanto forniscono un bonus di punti esperienza decisamente interessante. Se volete salire di livello velocemente, ci sono anche alcuni glitch che riguardano lo spawn di determinate creature, ma quando leggerete queste righe potrebbero già essere stati fixati.

02 Come utilizzare il viaggio rapido

La mappa di New World è davvero sconfinata e se non pianificate bene i vostri spostamenti potreste buttare via una montagna di tempo. Parlate con l'Innkeeper del villaggio in cui vi trovate per avere la possibilità di teletrasportarvi davanti a lui una volta all'ora. Poi, esplorando il mondo di gioco, scoverete anche delle Spirit Shrine che vi permetteranno di muovervi da una shrine all'altra pagando una piccola quantità di Azoth, una sostanza che potete ottenere tramite le missioni.

03 Cosa significa essere più pesanti

Gli oggetti che indossate e che vi portate dietro aumentano il peso del personaggio, segnalato in game con i termini Light, Medium e Heavy. Questi status incidono molto sul gameplay, quindi vi conviene fare sempre attenzione al peso se volete massimizzare la vostra efficacia in combattimento. I giocatori Light possono schivare rotolando e ottengono un bonus del 20% ai danni, i giocatori Medium schivano con il passo laterale e hanno 10% di bonus ai danni e 10% di bonus al crowd control, infine i giocatori Heavy schivano molto lentamente ma hanno 20% di bonus al crowd control e bloccano il 15% in più di danni.

04 Come fare soldi facili

A differenza di altri MMO, le quest di New World non rappresentano il modo più veloce per fare soldi. Qualche moneta di ricompensa la riceverete sempre, ma se volete fare soldi facili vi conviene vendere oggetti, materiali e risorse ai mercanti dei villaggi. Nell'early game le principali cose che potete vendere facilmente sono i consumabili, le fibre, la pietra, la legna, i minerali e l'olio di pesce. Andando avanti nel gioco invece potrete incassare una discreta somma vendendo le borse, le munizioni e la gioielleria.

05 Cosa succede quando il personaggio muore

Quando cadete in battaglia i vostri alleati hanno due minuti per farvi ritornare in vita, terminati i quali verrete teletrasportati all'ultimo Respawn da voi visitato. Fortunatamente in questi casi non perderete nessun oggetto o punto esperienza, tuttavia è bene specificare che la durabilità del vostro equipaggiamento (anche quello attualmente non utilizzato) scenderà di qualche punto. Se venite uccisi da un altro giocatore, il vostro equipaggiamento verrà danneggiato molto meno rispetto al PVE.

06 Come si pagano le tasse

I diversi villaggi sono spesso sotto il controllo diretto di una delle compagnie che popolano il mondo di New World. Queste entità si pagano i loro costi di mantenimento applicando una tassazione al crafting eseguito nei loro territori. La percentuale richiesta varia da zona a zona, quindi se volete risparmiare qualche soldo prendetevi del tempo per capire dove vi conviene andare a lavorare.

07 A cosa servono le case

Risparmiando abbastanza soldi ad un certo punto potrete permettevi di acquistare un posto da chiamare casa. Questo non cambierà radicalmente il vostro stile di gioco, ma vi fornirà alcuni benefici che di certo male non fanno. Potete appendere alle pareti dei trofei che forniscono dei buff marginali, utilizzare da casa vostra la funzione di viaggio rapido, posizionare dei mobili che espandono il vostro storage e altro ancora.