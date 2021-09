Ogni runner conosce la meravigliosa sensazione di trovare finalmente il proprio passo . Quando trovate il vostro ritmo, sembra sempre di correre verso il proprio record personale. Ma quando qualcosa non va, sembra di trovarsi davanti ad una montagna da scalare, di cui non si riesce nemmeno a intravedere la cima.

Una buona tecnica di corsa può fare un'enorme differenza non solo sul tempo che potete raggiungere, ma anche sul vostro personale godimento della corsa. Quindi quali sono i segreti per intensificarlo? Abbiamo chiesto a Ryan Sandes , veterano del Great Himalaya Trail, i suoi migliori consigli sulla corsa.

01 1. Siate naturali

Ryan Sandes corre sulle montagne di Chamonix © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

La corsa dovrebbe essere naturale , e sta a voi scoprire come il vostro corpo è in grado di muoversi e fluire nel modo più efficiente possibile. Trovo che correre a piedi nudi su un campo possa darvi una buona forma di corsa, e spesso faccio un paio di esercizi, alcuni sprint, ripetizioni sui tallone, ecc. Tuttavia, non dovete pensarci troppo. Quando guardo continuamente la mia frequenza cardiaca, e sono troppo concentrato sulla tecnica, quello è il momento in cui le cose iniziano a peggiorare

02 2. Siate forti

In vista dell'Himalaya, Ryan Sandes non si allena solo correndo © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Il lavoro di forza vi aiuta a diventare un buon corridore. Ciò non significa necessariamente andare in palestra, può significare molte ripetizioni sui talloni o anche lavorare sulla velocità come parte del vostro allenamento. Si ottengono maggiori risultati facendo un po' di lavoro di forza extra e un po' meno corsa , quindi trovate il vostro equilibrio. È anche un’ottima “corazza” che mi aiuta a prevenire gli infortuni.

03 3. Siate costanti

Det vigtigt at du er konsekvent i din træning © Corinna Halloran/ Red Bull Content Pool

La costanza è una parte importante della corsa, ed allenarsi senza infortunarsi è di grande aiuto. Distribuite in modo equo le vostre corse , non fate due corse molto lunghe a settimana, è meglio essere più costanti e fare quattro corse più brevi in una settimana.

04 4. Siate efficienti

Ryan Sandes si allena sul Table Mountain © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Cercate di ridurre la falcata e aumentare la cadenza quando correte su per una salita, così da cercare di sentirvi il più leggeri possibile. Affrontate i grandi dislivelli gradualmente, invece di esagerare e cercare di usare la forza bruta. Essere un corridore efficiente aiuta le vostre prestazioni, e perdere meno energia possibile è di vitale importanza .

05 5. Evitate l’overtraining

Imparate a prendervi una pausa © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

L’ overtraining è un problema enorme, in particolare nell’ultrarunning, dato che molti ultrarunner sono abbastanza testardi e felici di allenarsi fino a crollare nella speranza di migliorarsi. C’è anche chi cerca di affrontare la corsa ottenendo grandi miglioramenti in poco tempo per poi imbattersi in un “muro” che gli impedisce di progredire , perciò decidono semplicemente di aumentare il loro chilometraggio. Ma questo può causare grossi danni.

06 6. “Svegliate” i vostri muscoli

Integrate degli esercizi di mobilità nel vostro allenamento © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

Molti runner amatoriali hanno a disposizione poco tempo per correre e non vogliono sprecare 10-15 minuti per riscaldarsi, ma è davvero importante fare esercizi di mobilità prima di iniziare una corsa . Prima di correre eseguo rotazioni delle anche dato che i miei fianchi tendo ad irrigidirsi, qualche piegamento semplice o “baby get-up”, oscillazioni sugli alluci e alcune rotazioni dell’anca a gamba singola. Questo aiuta a risvegliare i muscoli, e permette di avere una tecnica migliore.

07 7. Cambiate andatura in salita

Accorciate il passo e aumentate il ritmo durante le salite più ripide © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

08

Sandes affronta i terreni montuosi © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Quando correte in discesa, non guardate solo i vostri piedi. Di solito cerco di tenere lo sguardo tra i 2 e i 5 metri davanti a me , a seconda di quanto vado veloce, perché il cervello è incredibilmente efficace e può programmare in anticipo cosa fare con il terreno davanti a voi. Ciò vi consente di muovervi più velocemente e di avere una tecnica migliore, e aiuta moltissimo ad evitare gli infortuni.

09 9. Includete la respirazione nella vostra preparazione

Concentratevi sulla respirazione © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Fate un po' di esercizi respiratori prima di iniziare a correre. È una tecnica che aiuta a rilassarmi, e questo mi aiuta poi a respirare mentre corro. Anche quando corro, trovo che sia importante concentrarsi un po' sulla respirazione, perché per essere più efficienti bisogna essere sempre rilassati.

10 10. Tenete sotto controllo il vostro passo

State attenti al vostro passo © Kelvin Trautman / Red Bull Content Pool

Assicurarsi che i piedi tocchino il suolo appena sotto i fianchi quando si corre è molto importante. Fate attenzione a non estendere il passo, perché quando lo fate, mettete il piede davanti al vostro centro di gravità, interrompendo così il vostro slancio.

11 11. Mantenete in forma le vostre braccia

Le braccia sono molto utili quando si affronta una salita ripida © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

Idealmente, le vostre braccia devono muoversi avanti e indietro e non attraversare la linea centrale del vostro corpo . In questo modo le vostre spalle rimangono il più rilassate possibile, conferendovi una forma migliore. Ad alcune persone piace fare grandi movimenti di braccia, altri dicono che è uno spreco di energia, ma penso che le braccia siano davvero importanti da usare, specialmente quando correte su per una ripida salita.

12 12. Non usate solo la corsa

Prendete confidenza con il power hiking © Kelvin Trautman / Red Bull Content Pool

Nel trail running e nella corsa di resistenza, essere un solido ed efficiente escursionista è importante tanto quanto essere un buon corridore. Questa disciplina utilizza diversi gruppi muscolari, e l’allenamento aiuta davvero tanto. Includere la parte superiore del corpo nel movimento mettendo le mani appena sopra le ginocchia è davvero importante. Se il vostro allenamento consisterà solo nella corsa, quando arriverete alle gare di trail e vi troverete a dover affrontare dei dislivelli importanti, la fatica potrebbe diventare un vero ostacolo.