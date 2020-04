Pedalare con regolarità porta a benefici consolidati per la salute mentale, tra cui la riduzione dello stress e dell’ansia, il miglioramento dell’umore e l’aumento dell’autostima. Esiste un legame chiaro e diretto tra l’attività fisica e il benessere mentale, e uscire in bicicletta , anche per un periodo di tempo relativamente breve, è un modo fantastico per combattere lo stress della vita quotidiana e migliorare la propria salute di mente e corpo.

eMTB per tutti © Lorenzo Refrigeri

Un qualsiasi periodo di riposo forzato lontano dalla bicicletta mette questi benefici su un piano ancora più elevato. Diventa così fondamentale la ricerca di alternative all’interno delle proprie mura domestiche. Vediamo ora come affrontare la lontananza dalle due ruote a pedali in modo positivo per il proprio benessere psicofisico.

Vincete l'ansia

Tecniche di respirazione per lo sport © Getty Images

Vivere una situazione senza precedenti, insieme all’impatto psicologico di una forma di restrizione, si possono combinare aumentando lo stress e l’ansia. Bisogna imparare la capacità di rilassarsi, usando tecniche di distensione muscolare e di controllo della respirazione. Il modo più semplice è concentrarsi sul modo in cui si respira, inspirando per quattro secondi, trattenendo per lo stesso periodo di tempo, ed espirando ancora più lentamente (all’incirca il doppio, quindi otto secondi). Fare questo semplice esercizio per un minuto, al risveglio e prima di dormire, è un modo semplice per essere consapevoli del proprio corpo e concentrare la mente lontano da tutti i pensieri. È una tecnica collaudata per ridurre lo stress e l’ansia.

Allentate la pressione

Un semplice affondo fa lavorare tutti i muscoli delle gambe © Alex Goodlett, Red Bull Content Pool

Approfittate del tempo addizionale che avete a disposizione per trovare nuovi interessi o lavorare su aree che miglioreranno il vostro modo di pedalare quando sarete di nuovo sui trail. L’esercizio a casa non solo fornisce la spinta fisica e ormonale di cui avete bisogno, ma può aiutarvi ad allenare determinate aree del corpo che non vengono usate quando la bicicletta è la vostra unica forma di attività sportiva. Il consiglio è di usare app con trainer virtuali o seguire comunque istruttori online, con un piano fatto di esercizi di base e sessioni yoga, per aiutarvi a rimanere in una buona forma fisica.

Rimanete in contatto

Pedalata social con Zwift © Zwift

Il contatto sociale è vitale in momenti come questi. Tutto è utile allo scopo, da Whatsapp a Facebook passando per le pedalate di gruppo su Zwift e le discussioni sui forum di ciclismo. Ogni piattaforma può aiutare a combattere la solitudine in quei momenti in cui i biker non sono più in grado di pedalare in gruppo sui sentieri. Gli esseri umani infatti sono sociali per natura, e rimanere in isolamento può anticipare una cattiva salute mentale, così i social network diventano un ottimo modo per connettersi, anche se virtualmente, alla rete di amici e conoscenti.

Costruite una routine

La discesista Tahnée Seagrave si allena indoor © Dave Mackison / Red Bull Content Pool

È facile che i cattivi pensieri – dalle preoccupazioni finanziarie alla salute dei vostri cari, passando per l’ansia trasmessa dall’ambiente di lavoro – vi travolgano. Mentre siete a casa, cercate di trovare un equilibrio nel programmare i vostri appuntamenti quotidiani, seguendo una routine che abbia una certa varietà. Alzarsi, mangiare, fare cose familiari in orari prestabiliti può aiutarvi a farvi sentire un po’ più padroni della situazione. Al tempo stesso non abbiate paura di cambiare la vostra routine perché, se la vita quotidiana può diventare ripetitiva, anche le cose più semplici possono aiutarvi a migliorare la vostra motivazione, mantenervi attivi e ridurre la noia. Eseguite i vostri esercizi quotidiani, tenendo la lista di cose da fare in modo da poter vedere che state ottenendo qualcosa. Chiamate i vostri amici e parenti su Skype, o dedicatevi alle cose più semplici, come pulire il frigorifero e il forno, ad esempio. Tutto questo vi aiuterà a mantenervi attivi e a ridurre la monotonia.

Cucinate

Stanchi delle solite patate? © F1 Spy App