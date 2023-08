5 consigli utili per Pikmin 4

Playing Fields Lasciatevi trasportare tra i luoghi e le persone che lavorano in prima linea per il futuro dell'industria videoludica giapponese.

per rinfrescare le nostre pause estive, portandosi dietro diversi cambiamenti che rendono il gioco accessibile per i neofiti quanto appagante per i veterani. Vediamo rapidamente

Una delle funzioni più utili dei precedenti capitoli adesso è legata a un oggetto acquistabile al laboratorio per una manciata di risorse. Equipaggiando il corno potrete mandare alla carica i Pikmin di un determinato colore premendo il tasto X. Questa funzione velocizza di molto i processi legati all'attacco, alla raccolta di oggetti e alla gestione del vostro esercito in miniatura, quindi sbloccatela il prima possibile.

Una delle funzioni più utili dei precedenti capitoli adesso è legata a un oggetto acquistabile al laboratorio per una manciata di risorse. Equipaggiando il corno potrete mandare alla carica i Pikmin di un determinato colore premendo il tasto X. Questa funzione velocizza di molto i processi legati all'attacco, alla raccolta di oggetti e alla gestione del vostro esercito in miniatura, quindi sbloccatela il prima possibile.

Una delle funzioni più utili dei precedenti capitoli adesso è legata a un oggetto acquistabile al laboratorio per una manciata di risorse. Equipaggiando il corno potrete mandare alla carica i Pikmin di un determinato colore premendo il tasto X. Questa funzione velocizza di molto i processi legati all'attacco, alla raccolta di oggetti e alla gestione del vostro esercito in miniatura, quindi sbloccatela il prima possibile.

Il gioco è diventato molto più accessibile ma perdere dei Pikmin in battaglia è sempre un colpo al cuore. Quando per errori strategici o banalmente per mancanza di informazioni cruciali vi muoiono più Pikmin di quelli che siete disposti a sacrificare, non abbiate paura di riavvolgere il tempo e riprovare da capo la sfida, soprattutto se avete perso i Pikmin viola o bianchi che sono più rari degli altri.

Il gioco è diventato molto più accessibile ma perdere dei Pikmin in battaglia è sempre un colpo al cuore. Quando per errori strategici o banalmente per mancanza di informazioni cruciali vi muoiono più Pikmin di quelli che siete disposti a sacrificare, non abbiate paura di riavvolgere il tempo e riprovare da capo la sfida, soprattutto se avete perso i Pikmin viola o bianchi che sono più rari degli altri.

Il gioco è diventato molto più accessibile ma perdere dei Pikmin in battaglia è sempre un colpo al cuore. Quando per errori strategici o banalmente per mancanza di informazioni cruciali vi muoiono più Pikmin di quelli che siete disposti a sacrificare, non abbiate paura di riavvolgere il tempo e riprovare da capo la sfida, soprattutto se avete perso i Pikmin viola o bianchi che sono più rari degli altri.

I limiti temporali di questo nuovo capitolo sono più laschi rispetto al passato, ma non per questo siete obbligati a fare una cosa alla volta, anzi. Per accelerare la progressione in-game è sempre bene cercare di massimizzare i task dei vostri Pikmin e farli lavorare su più obiettivi allo stesso tempo. Adesso Occin può persino andare a riprendere i Pikmin che hanno completato il loro compito e riportarli da voi.

I limiti temporali di questo nuovo capitolo sono più laschi rispetto al passato, ma non per questo siete obbligati a fare una cosa alla volta, anzi. Per accelerare la progressione in-game è sempre bene cercare di massimizzare i task dei vostri Pikmin e farli lavorare su più obiettivi allo stesso tempo. Adesso Occin può persino andare a riprendere i Pikmin che hanno completato il loro compito e riportarli da voi.

I limiti temporali di questo nuovo capitolo sono più laschi rispetto al passato, ma non per questo siete obbligati a fare una cosa alla volta, anzi. Per accelerare la progressione in-game è sempre bene cercare di massimizzare i task dei vostri Pikmin e farli lavorare su più obiettivi allo stesso tempo. Adesso Occin può persino andare a riprendere i Pikmin che hanno completato il loro compito e riportarli da voi.

I livelli del gioco sono abbastanza grandi e passerete diverso tempo a spostarvi da una zona all'altra, ma fortunatamente è possibile sbloccare diverse zone d'atterraggio per la vostra navicella e poi spostarla a piacimento per ottimizzare il percorso dei vostri piccoli aiutanti. Potete riconoscere queste aree molto facilmente perché sono circondate da piccole pietre rosa.

I livelli del gioco sono abbastanza grandi e passerete diverso tempo a spostarvi da una zona all'altra, ma fortunatamente è possibile sbloccare diverse zone d'atterraggio per la vostra navicella e poi spostarla a piacimento per ottimizzare il percorso dei vostri piccoli aiutanti. Potete riconoscere queste aree molto facilmente perché sono circondate da piccole pietre rosa.

I livelli del gioco sono abbastanza grandi e passerete diverso tempo a spostarvi da una zona all'altra, ma fortunatamente è possibile sbloccare diverse zone d'atterraggio per la vostra navicella e poi spostarla a piacimento per ottimizzare il percorso dei vostri piccoli aiutanti. Potete riconoscere queste aree molto facilmente perché sono circondate da piccole pietre rosa.