Ballare è un'attività cardio estremamente intensa e non potrete dare il massimo se non rimanete idratati. Gli esperti raccomandano di bere dai 12 ai 15 bicchieri d'acqua al giorno, oltre ad altre bevande come latte, tè e succhi di frutta. Per quanto riguarda il caffè, è bene limitarne l'assunzione a una tazza al giorno. Dovreste, dunque, iniziare a bere circa due o tre ore prima della competizione e, se sudate molto, scegliete una bevanda energetica. L'acqua dà energia ai muscoli, lubrifica le articolazioni e disintossica reni e fegato. Quando si è disidratati, non solo si possono avere crampi ai muscoli, ma si può anche perdere la capacità di rimanere concentrati.

Ballare è un'attività cardio estremamente intensa e non potrete dare il massimo se non rimanete idratati. Gli esperti raccomandano di bere dai 12 ai 15 bicchieri d'acqua al giorno, oltre ad altre bevande come latte, tè e succhi di frutta. Per quanto riguarda il caffè, è bene limitarne l'assunzione a una tazza al giorno. Dovreste, dunque, iniziare a bere circa due o tre ore prima della competizione e, se sudate molto, scegliete una bevanda energetica. L'acqua dà energia ai muscoli, lubrifica le articolazioni e disintossica reni e fegato. Quando si è disidratati, non solo si possono avere crampi ai muscoli, ma si può anche perdere la capacità di rimanere concentrati.

Ballare è un'attività cardio estremamente intensa e non potrete dare il massimo se non rimanete idratati. Gli esperti raccomandano di bere dai 12 ai 15 bicchieri d'acqua al giorno, oltre ad altre bevande come latte, tè e succhi di frutta. Per quanto riguarda il caffè, è bene limitarne l'assunzione a una tazza al giorno. Dovreste, dunque, iniziare a bere circa due o tre ore prima della competizione e, se sudate molto, scegliete una bevanda energetica. L'acqua dà energia ai muscoli, lubrifica le articolazioni e disintossica reni e fegato. Quando si è disidratati, non solo si possono avere crampi ai muscoli, ma si può anche perdere la capacità di rimanere concentrati.

È facile dimenticarsi che durante una competizione il cervello è importante quanto il corpo, soprattutto nel memorizzare la coreografia. Nel momento che precede la competizione, non lasciatevi distrarre dagli altri, ma concentratevi su voi stessi. Il lavoro di respirazione è un ottimo esercizio per rimanere concentrati se sentite che la vostra mente vaga e non siete concentrati. Provate a inspirare dal naso per quattro volte, a trattenere il respiro per sette volte e a espirare dalla bocca per otto volte. Ripetete fino a quattro volte o più per concentrarvi.

È facile dimenticarsi che durante una competizione il cervello è importante quanto il corpo, soprattutto nel memorizzare la coreografia. Nel momento che precede la competizione, non lasciatevi distrarre dagli altri, ma concentratevi su voi stessi. Il lavoro di respirazione è un ottimo esercizio per rimanere concentrati se sentite che la vostra mente vaga e non siete concentrati. Provate a inspirare dal naso per quattro volte, a trattenere il respiro per sette volte e a espirare dalla bocca per otto volte. Ripetete fino a quattro volte o più per concentrarvi.

È facile dimenticarsi che durante una competizione il cervello è importante quanto il corpo, soprattutto nel memorizzare la coreografia. Nel momento che precede la competizione, non lasciatevi distrarre dagli altri, ma concentratevi su voi stessi. Il lavoro di respirazione è un ottimo esercizio per rimanere concentrati se sentite che la vostra mente vaga e non siete concentrati. Provate a inspirare dal naso per quattro volte, a trattenere il respiro per sette volte e a espirare dalla bocca per otto volte. Ripetete fino a quattro volte o più per concentrarvi.

Rimanere concentrati vi aiuterà a controllare e gestire le situazioni, ma soprattutto a controllare voi stessi. Un ottimo consiglio è quello di relazionare l'iniziale di una parte del corpo ad una lettera dell'alfabeto: B come bacino, G come gambe e così via. Mentre ripetete la parola, cercate di rilasciare la tensione in queste aree del corpo. Svolgete questo esercizio per circa 30-60 secondi.

Rimanere concentrati vi aiuterà a controllare e gestire le situazioni, ma soprattutto a controllare voi stessi. Un ottimo consiglio è quello di relazionare l'iniziale di una parte del corpo ad una lettera dell'alfabeto: B come bacino, G come gambe e così via. Mentre ripetete la parola, cercate di rilasciare la tensione in queste aree del corpo. Svolgete questo esercizio per circa 30-60 secondi.

Rimanere concentrati vi aiuterà a controllare e gestire le situazioni, ma soprattutto a controllare voi stessi. Un ottimo consiglio è quello di relazionare l'iniziale di una parte del corpo ad una lettera dell'alfabeto: B come bacino, G come gambe e così via. Mentre ripetete la parola, cercate di rilasciare la tensione in queste aree del corpo. Svolgete questo esercizio per circa 30-60 secondi.