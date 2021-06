Consigli utili per Ratchet and Clank Rift Apart

Esplorate bene i livelli e la mappa di gioco si popolerà di roba interessante. Controllatela spesso per non perdervi nulla.

Segnatevi i luoghi sulla mappa per far comparire un indicatore in-game che vi mostra dove andare.

