Consigli utili per iniziare Riders Republic

Riders Republic è finalmente arrivato nelle nostre mani e non potremmo essere più felici di tornare a raidare sulle montagne virtuali create da Ubisoft. Tutti gli sport presenti nel gioco sono stati ricreati con un livello di dettaglio incredibile, guardate il video che abbiamo girato con gli sviluppatori per rendervene conto, ma questo significa che serve parecchio tempo per diventare dei campioni in tutte le discipline. Volete sentire qualche consiglio da un giocatore che ha già perso diverse giornate nel mondo di Riders Republic? Eccovi accontentati.

01 Scegliete il sistema di controllo più adatto

Una delle prime scelte che il gioco vi mette davanti riguarda l'impostazione dei controlli. Se siete dei neofiti seguite pure il consiglio della voce fuori campo e andate con il sistema automatizzato : vi permetterà di godervi le prime ore di gioco in maniera molto più fluida e serena. Ma se come noi avete alle spalle ore e ore di Steep, SSX, 1080 e Cool Boarders, allora vi consigliamo di scegliere le impostazioni avanzate . Prenderete molte più facciate per terra ma ne varrà la pena.

02 Modificate la visuale in base alla disciplina

Un'altra opzione che dovreste esplorare il prima possibile riguarda la visuale. Non abbiamo paura di dire che Riders Republic sia il primo gioco di sport estremi a rendere finalmente giustizia alla visuale in prima persona. Non solo, in alcuni sport è persino consigliabile utilizzarla, perché rende la gestione dei movimenti molto più precisa e responsiva. All'inizio potrebbe sembrare disorientante, perché la sensazione di velocità è molto più marcata dall'effetto blur, ma se ci prendete la mano le discipline di velocità come downhill, gigante, gravel e freeride diventeranno una passeggiata.

Riders Republic © Ubisoft

03 Puntate alle stelle

Le stelle sono uno dei modi principali di progredire nella modalità single player del gioco. Ne ottenete una semplicemente partecipando ad un evento dall'inizio alla fine, ma potete guadagnarne molte altre attraverso gli obiettivi secondari. Quando scegliete un obiettivo secondario da portare a termine assicuratevi che sia alla vostra portata: per vincere a livello Elite, ad esempio, avrete bisogno di un kit davvero performante, quindi all'inizio non pensateci nemmeno. Fate anche attenzione ai requisiti imposti: alcuni obiettivi richiedono di non cadere o non saltare alcun checkpoint, ma in quelli che richiedono di non riavvolgere potete comunque cadere e completarli con successo. Cercate sempre di avere almeno un obiettivo in mente se volete progredire alla velocità della luce.

04 Esplorate bene la mappa

La sterminata mappa di Riders Republic è disseminata di attività opzionali e sfide particolari. Se avete bisogno di qualche stella in più per passare di livello, considerate di prendervi qualche minuto per svolazzare in giro con la vostra wingsuit alla ricerca di queste attività speciali. Potreste perfino trovare nuovi equipaggiamenti e challange davvero uniche nel loro genere. Se poi volete completare il gioco al 100% ci sono anche i loghi RR da trovare un po' ovunque, quindi unite l'utile al dilettevole.

Mass Race © Ubisoft

05

Il tutorial del gioco è fatto molto bene ma non dà molta rilevanza al sistema degli sponsor. Mettendo in pausa il gioco e andando nell'apposita sezione potete vedere quali sono gli sponsor a cui avete accesso. Ne potete scegliere fino a 3, ognuno dei quali vi offre delle sfide giornaliere che vi faranno sbloccare equipaggiamenti a tema e un bel po' di crediti. Il cambio sponsor ha un piccolo cooldown, ma nulla che vi vieti di cambiare abbastanza di frequente i vostri brand preferiti e ottimizzare in questo modo la rendita degli eventi.

06 Dimostrate quanto valete nelle Mass Race

Chiudiamo questi consigli parlando di Mass Race, una delle modalità più emozionanti e appaganti di tutto il gioco. Queste gare multidisciplina vi mettono contro un'orda di altri giocatori come voi a intervalli regolari, solitamente scanditi da una notifica in-game. Partecipare a questi eventi non solo vi aiuterà a migliorare la vostra skill personale, ma vi fornirà anche una discreta dose di stelle che andranno ad aggiungersi alla vostra riserva nel single-player. Insomma, se volete salire di livello in fretta ma non volete fare gli eventi di una determinata disciplina, andate a gozzovigliare al campo base in attesa che parta uno di questi eventi.

Come è stato sviluppato Riders Republic?