Consigli utili per giocare a The Riftbreaker

The Riftbreaker sembra un concentrato delle meccaniche più amate dei videogiochi Blizzard: ha le strutture di Starcraft , le orde di Diablo e anche gli equipaggiamenti e le build di World of Warcraft . Ma relegandolo al ruolo di semplice clone non gli faremmo giustizia, perché il nuovo gioco di Exor Studios mette sul piatto tante idee originali sviluppate molto bene, dalla gestione delle risorse al sistema degli avamposti. Vediamo qualche consiglio che può tornarvi utile per iniziare questo gioco nel modo giusto.

The Riftbreaker sembra un concentrato delle meccaniche più amate dei videogiochi Blizzard: ha le strutture di Starcraft , le orde di Diablo e anche gli equipaggiamenti e le build di World of Warcraft . Ma relegandolo al ruolo di semplice clone non gli faremmo giustizia, perché il nuovo gioco di Exor Studios mette sul piatto tante idee originali sviluppate molto bene, dalla gestione delle risorse al sistema degli avamposti. Vediamo qualche consiglio che può tornarvi utile per iniziare questo gioco nel modo giusto.

Consigli utili per New World Il nuovo MMO di Amazon non è molto clemente con i …

Uno dei primi problemi che dovrete affrontare nella campagna riguarda il luogo in cui posizionare la vostra base principale. Prendetevi del tempo per esplorare bene la mappa e cercare un posto che risulti vicino a depositi di carbonio e ferro, idealmente protetto anche da elementi naturali come rocce e paludi. Rifugiarsi in un angolo della mappa non sempre è una buona idea, visto che i nemici possono comunque spawnare lungo i bordi e darvi poco preavviso prima di un eventuale attacco.

Uno dei primi problemi che dovrete affrontare nella campagna riguarda il luogo in cui posizionare la vostra base principale. Prendetevi del tempo per esplorare bene la mappa e cercare un posto che risulti vicino a depositi di carbonio e ferro, idealmente protetto anche da elementi naturali come rocce e paludi. Rifugiarsi in un angolo della mappa non sempre è una buona idea, visto che i nemici possono comunque spawnare lungo i bordi e darvi poco preavviso prima di un eventuale attacco.

Uno dei primi problemi che dovrete affrontare nella campagna riguarda il luogo in cui posizionare la vostra base principale. Prendetevi del tempo per esplorare bene la mappa e cercare un posto che risulti vicino a depositi di carbonio e ferro, idealmente protetto anche da elementi naturali come rocce e paludi. Rifugiarsi in un angolo della mappa non sempre è una buona idea, visto che i nemici possono comunque spawnare lungo i bordi e darvi poco preavviso prima di un eventuale attacco.

Esplorare la mappa è cruciale perché vi permette di farvi un'idea su dove si trovano le risorse più importanti, come fonti geotermali e gas naturali, oltre alle già citate vene minerarie. Ma vi permette anche di individuare i nidi dei nemici e distruggerli per ricevere una ricompensa randomica. Quando la vostra IA vi segnala un nuovo nido, andate subito a distruggerlo se non volete ricevere attacchi piccoli ma costanti dalle creature che lo abitano.

Esplorare la mappa è cruciale perché vi permette di farvi un'idea su dove si trovano le risorse più importanti, come fonti geotermali e gas naturali, oltre alle già citate vene minerarie. Ma vi permette anche di individuare i nidi dei nemici e distruggerli per ricevere una ricompensa randomica. Quando la vostra IA vi segnala un nuovo nido, andate subito a distruggerlo se non volete ricevere attacchi piccoli ma costanti dalle creature che lo abitano.

Esplorare la mappa è cruciale perché vi permette di farvi un'idea su dove si trovano le risorse più importanti, come fonti geotermali e gas naturali, oltre alle già citate vene minerarie. Ma vi permette anche di individuare i nidi dei nemici e distruggerli per ricevere una ricompensa randomica. Quando la vostra IA vi segnala un nuovo nido, andate subito a distruggerlo se non volete ricevere attacchi piccoli ma costanti dalle creature che lo abitano.