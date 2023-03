Trucchi e consigli utili per Sons of The Forest

Sons of the Forest è un videogioco survival dalle tinte horror che vi mette nei panni di una squadra di ricerca incaricata di rintracciare un miliardario scomparso su un'isola deserta . Ovviamente al vostro arrivo troverete una situazione molto più drammatica di quello che pensavate e dovrete cercare di sopravvivere ai nemici e alle intemperie cercando di sfruttare al meglio tutte le risorse che vi circondano. Se avete appena iniziato questo gioco o pensate di farlo a breve, ecco alcuni trucchi e consigli che vi torneranno utili in Sons of the Forest . Attenzione: L'articolo contiene spoiler su alcune location e oggetti del gioco. Procedete con cautela.

01 Come trovare facilmente cibo e acqua

Durante le vostre partite dovrete avere sempre cibo e acqua a sufficienza per non morire di stenti. L'acqua si trova in abbondanza lungo i ruscelli e il cibo inizialmente potrete trovarlo semplicemente esplorando l'isola, ma a un certo punto dovrete fare i conti con la scarsità di risorse presenti in zona. A quel punto vi serviranno degli oggetti molto utili:

L'apriscatole: si trova esplorando la montagna vicino alla caverna con la Shovel Key;

Una borraccia: nel bunker al centro dell'isola segnalato dal GPS, si ottiene usando la stampante 3D;

Le trappole: le trovate nella vostra guida cartacea, posizionatele dove vedete più spesso gli animali che volete catturare.

Sons of the Forest © Steam

02 Come recuperare la barra della vita

Essendo un survival horror vi capiterà spesso di subire danni non letali e a quel punto vi servirà un modo rapido per recuperare la barra della vita. Per creare l'oggetto necessario a tal proposito dovrete mischiare Aloe Vera e Achillea (Yarrow). Una volta trovate vi consigliamo di segnarvi le coordinate per rifornirvi di nuovo in un secondo momento. Più avanti nel gioco è meglio costruire un orto vicino alla base e piantare i semi di quelle piante per avere sempre a disposizione dei kit medici.

03 Come usare al meglio Kelvin

Kelvin è il nome del vostro compagno di avventure a cui potete dare ordini di ogni tipo. Come prima cosa potete chiedergli di portarvi della legna per costruire la base, ma è sempre meglio iniziare da una bella panchina così potrà recuperare la stamina più in fretta ed eseguire gli ordini in un minor tempo. Completata la base potete chiedergli di recuperare rami e sassi per un po' e poi passare a cose più utili come la pesca. I pesci crudi non forniscono nessuna penalità una volta mangiati, quindi questa è senza dubbio una delle sue funzioni più utili.

45 min UnReal Liberati dai confini della vita quotidiana e avventurati in un mondo di cose incredibili in mountain bike.

04 Dove trovare gli oggetti più utili

Girovagando per l'isola troverete ogni sorta di oggetto e consumabile, ma alcuni sono molto facili da mancare e quindi è giusto sapere che esistono.

Machete: sulla spiaggia a nord dell'isola, vicino alla caverna Rebreather;

Torcia: seguite il segnale GPS viola di Beta Team, si trova appeso ad una sporgenza;

Giacca invernale: in un campo vicino ad una grossa cascata a ovest della montagna, nella zona dei tre laghi;

Deltaplano: su una sporgenza della montagna, poco più a nord della giacca;

Binocolo: sulla spiaggia a nord, molto più a sinistra della caverna Rebreather;

Pistola: dovete nuotare verso la scialuppa di salvataggio indicata dal GPS.