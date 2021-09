Per conquistare i luoghi più freddi della terra servono coraggio ed astuzia in egual misura. Un errore di calcolo o un passo falso possono costarvi moltissimo, se non proprio tutto.

Per comprendere appieno cosa significhi affrontare climi e ambienti del genere, abbiamo parlato con sette avventurieri ed esploratori che hanno fatto spedizioni ovunque, dal Polo Nord al Polo Sud, dall'Oceano Artico ai grandi ghiacciai, compiendo enormi sforzi fisici e sopportando allo stesso tempo temperature glaciali da -40 gradi e peggio.

Eccovi quindi i loro consigli.

01 1. Se si avvicina un orso polare, fate rumore

State attenti agli orsi polari nelle steppe ghiacciate! © Sarah McNair-Landry

Sarah McNair-Landry è la donna più giovane ad aver sciato sia al Polo Nord che al Polo Sud, ha fatto kite-ski attraverso il Northwest Passage, 120 giorni di slitta trainata da cani intorno all'isola di Baffin, in Canada, e ha attraversato la Groenlandia cinque volte. Di conseguenza, ha anche incontrato gli orsi polari , una delle poche creature che cacciano gli umani per mangiarli. Tuttavia, come rivela McNair-Landry, ci sono alcuni deterrenti molto efficaci:

"Cosa fare se ci si trova faccia a faccia con un orso polare? Mai sparare a un orso a meno che non sia assolutamente necessario. Ricordatevi: siete in casa loro. Raggruppatevi tutti e, se possibile, cercate di allontanarvi. Cercate di spaventare l'orso con razzi segnaletici, bear bangers (dissuasori sonori) o sparare qualche colpo di pistola in aria. La tecnica che uso prima di tutte è semplicemente gridare all'orso . Non scherzo – ditegliene quattro; urlate , gridate insulti, ditegli che se non si allontana voi... insomma, fate del vostro meglio".

02 2. Preparatevi una borsa dell’acqua calda

Pur essendo vivibile di giorno, quando cala il sole l'Antartide è terribile © Felicity Aston

Nel 2012, Felicity Aston è diventata la prima donna a sciare da sola attraverso l'Antartide, un viaggio di 1744 km che le ha impiegato 59 giorni. È stata insignita della Polar Medal e di un MBE per i servizi resi all'esplorazione polare. Quindi, quando offre dei consigli su come essere a proprio agio in mezzo a temperature da congelamento, è meglio ascoltare e prendere nota:

"Consiglio sempre di utilizzare una borraccia come borsa dell'acqua calda , facendo bollire la neve a sufficienza per riempire una bottiglia Nalgene da 1 litro prima di andare a letto e di metterla nel sacco a pelo per mantenere le dita dei piedi al caldo durante la notte. Al mattino l'acqua sarà ancora calda, e potrete infilarla nei vostri stivali per riscaldarli prima di indossarli.

03 3. Indossate la seta per evitare la "Coscia Polare"

Montagne and the ‘Ice Maidens’ on their epic coast-to-coast challenge © Sophie Montagne; Ice Maidens

Sophie Montagne ha servito nell'esercito britannico e ha fatto parte delle “Ice Maidens”, la prima squadra tutta al femminile che ha percorso 1704 km sugli sci attraversando il continente antartico da costa a costa usando la sola forza muscolare, un viaggio da record che è durato 61 giorni. Non è stato il solo lavoro di squadra a ad aiutarle, ma anche l'attenzione ai piccoli dettagli , inclusa la "Polar Thigh", come rivela Montagne:

“La coscia polare sono i geloni che si formano sulle cosce a causa del forte freddo e dell’attrito del pantalone sulla parte superiore della coscia, che possono rapidamente trasformarsi in vesciche e poi in grandi ferite aperte se non trattate. Prevenite questo problema mettendo uno strato di seta sotto gli strati di base in lana e indossando una strato a gonnella in piumino sopra i pantaloni da sci. Trattate le lesioni e gli arrossamenti da sfregamento con una lozione steroidea".

04 4. Coprite la maschera con nastro adesivo per combattere la cecità da neve

La singolare soluzione di Vincent Colliard per protegger i suoi occhi © Vincent Colliard

Vincent Colliard è un esploratore polare professionista francese, ed è co-fondatore del progetto Ice Legacy, che ha l’obiettivo di traversare le 20 calotte di ghiaccio più grandi del pianeta. È un supereroe a tutti gli effetti, e occasionalmente, quando l'ambiente attorno a lui diventa ostico, si veste anche come tale.

“Quando ci si trova in ambienti innevati ultra luminosi è necessario proteggere gli occhi per prevenire la cecità da neve. La cecità da neve di solito dura solo pochi giorni, ma può causare danni permanenti ed è estremamente dolorosa. Quando si avvertono i primi segnali, coprite i vostri occhiali da sole/maschera da sci con del nastro adesivo , lasciando scoperta solo una striscia sottile, così da garantire la visione e far riposare i vostri occhi. Sembrerete Darth Vader, ma ne vale la pena."

05 5. Costruite un muro di neve per proteggere la vostra tenda dalle tempeste

Bengt Rotmo allestisce un rifugio durante una tempesta di neve © Bengt Rotmo

Bengt Rotmo è una guida IPGA Master Polar che da oltre 20 anni lavora nelle regioni polari, raggiungendo entrambi i poli. Conosce bene le tempeste di neve con venti mortali da 80 miglia all'ora , e consiglia ai suoi gruppi di costruire muri di neve vicino alle tende quando gli elementi sono più ostili:

"Se sta arrivando una tempesta, scavate nella neve cercando di creare una piattaforma che abbassi l'altezza della tenda , quindi costruite un muro di neve di 50 cm contro il vento a circa 8 metri di distanza dalla tenda, per proteggerla ed evitare che venga spazzata via o seppellita".

06 6. Legate i vostri guanti con un cordino

Chris Imray non rischia mai di perdere i suoi guanti. © Chris Imray

Chris Imray è un chirurgo vascolare, renale e traumatologico, e ha all’attivo 150 articoli scientifici pubblicati. Non contento dei suoi traguardi accademici, è uno scalatore esperto che ha completato la 7 Summit Challenge , e ha un consiglio utile per chiunque cerchi di sopravvivere nel freddo estremo.

"Dei guanti resistenti sono essenziali per mantenere le mani calde e prevenire il congelamento, che nel peggiore dei casi potrebbe portare all'amputazione delle dita. Per assicurarvi che ciò non accada, legate i vostri guanti a un cordino attaccato al vostro corpo , come modo semplice ed economico un modo per assicurarvi di non perdere i guanti, o le dita".

07 7. Quando la natura chiama, non allontanatevi troppo

Leo Houlding è uno scalatore di fama mondiale, che ha aperto la strada a prime salite e spedizioni rivoluzionarie in tutto il mondo, anche nell'Artico e nell'Antartide, dove consiglia di non abbandonare la tenda quando la natura chiama .

"Quando si è vicini al Polo Sud, ci sono -37 ̊C con vento a 50 miglia orarie e una temperatura percepita reale di -73 ̊C ; non uscite per nessun motivo a fare quello che dovete fare. Ho già fatto questo errore, e ho quasi concluso il mio viaggio il primo giorno con il sedere congelato! In casi come questo, scavate una buca profonda nel portico della tenda, ed ecco a voi il vostro bagno."