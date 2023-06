Il celebre clone di Fall Guys non sembra fermarsi davanti a nulla: è disponibile gratuitamente per Steam, iOS e Android e questo pare dargli una marcia in più rispetto all'originale di Devolver Digital. Nei suoi livelli alla "Takeshi's Castle" bisogna cercare di sopravvivere contro altri 31 giocatori correndo, saltando e tuffandosi verso il traguardo. Nonostante abbia un gameplay abbastanza semplice, ci sono alcune cose che bisogna sempre tenere a mente nelle sue caotiche partite: questi sono 5 consigli utili per Stumble Guys .

Modificate i comandi di default

A prescindere dalla piattaforma che utilizzate o dal sistema di input che preferite (tastiera, gamepad, touchscreen), prendetevi qualche minuto per esplorare le impostazioni relative ai comandi e personalizzatele a piacimento. È molto più facile fare questa operazione quando ancora non avete preso dimestichezza col gioco e le vostre mani non si sono ancora abituate ai tasti di default. Nel caso in cui usiate il touch, potete perfino spostare la posizione dei pulsanti per ogni tipologia di mini-gioco differente.

Il corpo è la vostra unica arma

La maggior parte del tempo in Stumble Guys potrete fare affidamento solo sulla fisicità del vostro corpo. Questo significa che potete lanciarvi contro gli avversari per spingerli via se si trovano davanti a voi, oppure bloccare la traiettoria di un nemico che vi sta cercando di superare. Un buon controllo della telecamera è fondamentale in questo caso, quindi guardatevi sempre intorno e cercate di dar fastidio a chi vi circonda. Potreste perfino scoprire che non è sempre il più veloce a vincere le partite.

Gli ostacoli sono vostri amici

Nelle prime partite sarete concentrati sull'evitare qualsiasi contatto con gli ostacoli che sono sparsi per i livelli, ma i giocatori più bravi sanno bene che alcuni ostacoli possono essere utilizzati a vostro vantaggio. Ad esempio, potete lanciarvi su una sfera che gira per guadagnare velocità, oppure andare contro un tubo rotante per farvi sbalzare in avanti. La maggior parte dei trucchetti li imparerete con l'esperienza, ma provate a fare attenzione a come si comportano gli altri giocatori per rubare i loro segreti.

30 min Human Pinball Pasha Petkuns, freerunner di fama mondiale, sfida la gravità in un gioco impossibile, indossando i panni di una pallina da flipper. Scopri come hanno realizzato questo video incredibile!

Cercate sempre delle scorciatoie

Nelle gare la via principale spesso non è la più semplice, quindi provate a guardarvi intorno alla ricerca di scorciatoie che vi permettano di evitare le zone più pericolose: magari non rappresentano il percorso più breve ma sono senza dubbio più sicure da percorrere. Alcuni livelli, infatti, hanno un bordo che sembra invalicabile, me nei punti giusti potete saltarci sopra e percorrerlo fino quasi al traguardo. Anche in questo caso osservate bene come si comportano gli altri giocatori per scoprire il punto esatto in cui passare o saltare.

Entrate nella mente degli avversari

Per vincere un match di Stumble Guys non sempre bisogna essere i più bravi o i più veloci, a volte basta semplicemente capire come giocano gli altri giocatori e adattare il proprio comportamento di conseguenza. Se ad esempio vi ritrovate a dover sopravvivere agli esagoni che affondano, provate a evitare quelli che si trovano più in alto: sicuramente saranno anche i più affollati e quindi la competizione per quei posti sarà più agguerrita. Lo stesso vale per le gare: le strettoie in cui tutti vogliono passare si intasano in fretta e si finisce per cadere tutti di sotto, provate ad aspettare un secondo o cercare un percorso alternativo meno trafficato.