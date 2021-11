Trucchi e consigli per iniziare Call of Duty: Vanguard

L'ultimo Call of Duty di Sledgehammer Games è finalmente uscito per PC e console , riportandoci nello scenario bellico della Seconda Guerra Mondiale nei panni degli specialisti che hanno cambiato il corso della storia. I contenuti di questo nuovo capitolo sono davvero tanti e ben fatti, ma per questo ci sono anche tante cose che è bene sapere prima di immergersi nelle situazioni che hanno contraddistinto la quotidianità di quasi 80 anni fa. Vediamo quali sono i trucchi e consigli che dovete assolutamente conoscere per iniziare al meglio Call of Duty Vanguard .

L'esperienza per giocatore singolo torna in CoD con uno spaccato sul fronte orientale, lo sbarco in Normandia e il teatro del Pacifico. Nella campagna sono presenti 9 missioni che a difficoltà normale si possono terminare in circa 6 ore. Un'esperienza tutto sommato contenuta che potete utilizzare per riscaldarvi prima di lanciarvi nella mischia del multiplayer.

02 Fate un giro nelle impostazioni

A quanto pare le impostazioni di default hanno infastidito non poco gli appassionati dello sparatutto di Activision, quindi vi conviene farvi un giro tra quei menu per capire se i settings fanno al caso vostro. Quelle più modificate dalla community sono il motion blur, lo screen shake, l'audio dei dialoghi, il FOV e la velocità di movimento della telecamera, ma potete anche personalizzare un numero incredibile di piccole funzioni.

03 Scegliete il vostro operatore

Nel multiplayer ci viene chiesto di indossare i panni di uno dei 12 operatori che abbiamo potuto conoscere nella modalità campagna. Ognuno di questi personaggi ha delle skin uniche, ma a livello di gameplay le differenze non sono molte. È importante però sapere che ogni operatore ha un'arma preferita che fornisce un notevole bonus XP durante l'utilizzo, quindi sceglietelo anche in base all'equipaggiamento che volete portare in battaglia.

04 Selezionate un loadout potente

Ogni arma che utilizzata può essere modificata e personalizzata a piacimento con una serie di attachment che cambiano radicalmente lo stile di gioco offerto. Se all'inizio non sapete da dove iniziare, provate a puntare verso questa build molto potente della SMG MP40: Volata F8 Stabilizer, Canna Krausnick 317 MM 04B, Ottica Slate Reflector, Calcio VDD 34M, Sottocanna M1941 Handstop, Caricatore 9MM Para 24 Round Fast Mag, Proiettile Lengthened, Presa Granular Grip, Efficenza Vital, Kit Quick.

05 Fate attenzione alle nuove meccaniche

Nel multiplayer ci sono diverse novità che bisogna tenere bene a mente, soprattutto nelle prime partite. Alcune parti delle ambientazioni possono essere distrutte per guadagnare un vantaggio tattico, quindi fate attenzione a porte e finestre sbarrate da assi di legno. Ora, inoltre, è possibile posizionare la propria arma su una superfice rigida per migliorare notevolmente la stabilità dei colpi oppure eseguire fuoco di copertura da dietro un riparo per aiutare i propri alleati senza esporsi troppo. Adattate queste meccaniche alle diverse situazioni in cui vi troverete.

Al lancio la modalità Zombie non è di certo tra le più rifinite, ma di buono c'è che i punti esperienza delle armi sono condivisi. Quindi per variare potete entrare nella modalità da soli o con i vostri amici e farmare un paio di livelli senza la pressione imposta dal multiplayer classico. La quantità di exp fornita non è di certo ai livelli di Cold War, ma non possiamo di certo lamentarci.