Come padroneggiare gli scontri di Wild Hearts

Molte mosse, come la schivata, offrono frazioni di secondo in cui il vostro personaggio diventa invulnerabile ai danni subiti. Sfruttate questi momenti per levarvi di torno e se capite che non è sufficiente provate ad usare i Karakuri a vostro vantaggio.

Durante i combattimenti vedrete comparire delle ferite che brillano di verde sui corpi dei mostri. Se vi avvicinate e interagite con la ferita scoprirete che il vostro personaggio è in grado di recuperare del filo Karakuri per continuare a costruire in battaglia.

