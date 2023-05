Finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavamo, quello in cui poter finalmente mettere le mani sullo Zelda più vasto e incredibile di sempre. Il grado di libertà concesso da questo straordinario open world è senza precedenti e, sebbene questo farà sicuramente felici i giocatori più rodati, potrebbe causare qualche grattacapo alle persone meno abituate ad affrontare titoli così ambiziosi. Per questo motivo abbiamo pensato di stilare una lista di 10 consigli utili per Zelda: Tears of the Kingdom , un decalogo pensato per aiutarvi a godere al massimo delle prime ore in compagnia di Link e compagni.

Qual è l'obiettivo principale del gioco?

All'inizio Link deve scoprire cos'è successo alla principessa Zelda e capire come riportarla indietro. Potete tenere d'occhio le missioni principali nel Diario di Viaggio ma prima di buttarvi sulle sfide più difficili è bene preparare a dovere il vostro personaggio, ad esempio aumentando i cuori che indicano la vita.

Come si aumentano i cuori che indicano la vita?

Potete guadagnare 1 cuore ogni 4 Sfere della Benedizione che portate all'altare che si trova nella base sotterranea del Forte di Guardia. Le sfere si ottengono completando i Sacrari sparsi sulla mappa, quindi prendetevi del tempo per cercarne 4/8 intorno al centro della mappa per aumentare un po' i punti ferita a vostra disposizione. In un secondo momento potrete usare le Sfere della benedizione anche per aumentare la Stamina di Link.

È possibile aumentare il numero di equipaggiamenti portati?

Certamente, in questo caso dovete trovare i Semi Korogu che vengono dati come ricompensa per alcune sfide secondarie e poi consegnarli all'eccentrico personaggio che si trova sulla strada per andare a Nord-Ovest. Dopo avergli parlato la prima volta si trasferirà al Forte di Guardia per aiutarvi in qualsiasi momento.

Dove si sblocca la Paravela?

Stranamente gli sviluppatori hanno deciso di nascondere l'oggetto più utile del gioco dietro il completamento della prima missione principale che vi viene fornita. Quindi cercate di tenere a bada la voglia di esplorazione che vi assale appena arrivati su Hyrule e correte a parlare con Pruna al Forte di Guardia. Lei vi spiegherà il funzionamento delle Torri Topografiche e vi consegnerà la preziosissima Paravela.

2 min Miles Above ep. 10: Miles Daisher Pov Miles Above ep. 10: Miles Daisher Pov

Come si lanciano gli oggetti senza sprecare frecce?

Se come noi avete rotto un sacco di archi a furia di scoccare frecce infuocate/esplosive verso i nemici, sappiate che c'è un altro modo per lanciare gli oggetti più utili presenti nel vostro inventario. Per farlo vi basta tenere premuto il tasto dorsale R e poi selezionare l'oggetto con la freccia direzionale SU.

Cosa bisogna fare per raggiungere le isole volanti?

Il metodo più semplice per raggiungere le isole volanti è quello di farsi lanciare dalle Torri Topografiche. Una volta arrivati su di un isola seguite gli indizi ambientali per scoprire come arrivare sulle altre. A volte vedrete dei pezzi di isola cadere dal cielo, in questi casi potete salire sul macigno e usare l'abilità Reverto per raggiungere l'isola da cui si è staccato.

Cosa c'è dentro le voragini sparse per il mondo?

Le voragini rosse chiaramente indicate sulla mappa vi portano nel sottosuolo, un posto completamente al buio, dove è più difficile curarsi e dove i nemici sono decisamente più tosti. Fatevi le ossa in superfice prima di addentrarvi in questi luoghi e ricordate che potete illuminare le aree lanciando Semi Luminosi o bevendo pozioni fatte con Lucciole d'Ombra.

30 min Human Pinball Pasha Petkuns, freerunner di fama mondiale, sfida la gravità in un gioco impossibile, indossando i panni di una pallina da flipper. Scopri come hanno realizzato questo video incredibile!

Come si può guadagnare facilmente delle rupie?

Le rupie sono la valuta del gioco e il modo per guadagnarle più facilmente è sicuramente quello di vendere i minerali ai mercanti sparsi per Hyrule (un diamante vale ben 500 rupie). Potete trovare i minerali nel sottosuolo, nelle grotte oppure su alcune delle isole volanti più difficili da raggiungere (le riconoscerete perché ospitano una piccola montagna sopra di esse).

Dove si possono trovare dei cavalli?

I cavalli si trovano nelle praterie più grandi (come quella a Nord-Ovest del Forte di Guardia). Accovacciatevi premendo il Joypad sinistro per non farvi vedere mentre vi avvicinate e schiacciate A una volta arrivati a contatto con l'equino per cavalcarlo. Poi portatelo ad uno degli Stallaggi per registrarlo e richiamarlo quando in qualsiasi momento premendo il tasto direzionale GIU'.

Come si trasporta un personaggio da un punto ad un altro?

Alcune missioni vi chiederanno di trasportare oggetti o personaggi da un punto A ad un punto B. Per farlo potete costruire un marchingegno con gli strumenti Zonau oppure costruire un carretto e legarlo al vostro cavallo. Per riuscirci però dovete sbloccare la Bardatura accumulando i primi punti Stallaggio.