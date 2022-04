L’atleta del KTM Protek Elettrosystem ha bisogno di poche presentazioni:

ha infatti nel cassetto ben due medaglie d’argento conquistate ai campionati europei di cross country individuale, ed è campionessa europea di cross country a staffetta. Lo scorso anno ha vinto i campionati italiani marathon e ha chiuso quarta ai mondiali di cross country in Val di Sole. È una delle atlete più forti al mondo in salita, e può vantare un rapporto speciale con il percorso di Coppa di Nove Mesto. I suoi risultati su quel tracciato ne sono la prova: lì, infatti, ha chiuso una volta in seconda posizione e un’altra volta in terza. Quando Marika Tovo spinge sui pedali della sua KTM Scarp bisogna solo augurarsi di non essere in gara contro di lei. Il 2022 sarà il primo anno tra le élite per Marika Tovo, ma tutte le sue avversarie sanno che, se la giornata è quella giusta, sarà quella di Marika la ruota da seguire.