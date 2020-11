Tutto è pronto in Portogallo per il gran finale della UCI World Cup di Downhill. Leggi la nostra guida per imparare tutto su Lousã, che per la prima volta ospita il circuito internazionale di MTB

in Slovenia e Lousa in Portogallo. Due piste totalmente diverse e con condizioni diverse: tecnica a Maribor con il fango a impensierire, e asciutta e super veloce a Lousa. La sensazione è stata unanime: essendo un campionato così corto gli atleti l’hanno vissuta con un mindset "finché sono al top, martello, poi se succede qualcosa vedo come gestirla". E, cosa strana, chi ha dominato al Mondiale non si è visto in Coppa; come se si fosse "accontentato" della maglia iridata.

A Maribor , Slovenia, dove il fango ci ha messo lo zampino, c'è stata la dominazione francese con la vittoria in gara 1 di Loris Vergier, che non si è accontentato è ha vinto anche la gara 2 di domenica. Le finali femminili hanno visto sul podio in gara 1 Marine Cabirou mentre in gara 2 è stata Nina Hoffmann a spuntarla. Una predominanza francese che ha lasciato il segno.

