Di seguito classifiche e risultati a cominciare da domenica con la Gara 2 di domenica 18 e di seguito la Gara 1 di venerdì 16 ottobre.

Gara 2: Finale femminile

Domenica con il sole in cielo e la pista asciutta è stata una gara completamente diversa dalla bagnata e scivolosa DH di venerdì. Per di più rispetto a Gara 1 la pista è stata leggermente modificata.

Seagrave felice di essere tornata alle corse

La vincitrice di venerdì, Marine Cabirou , non si è presentata al via di Gara 2 con una buona qualifica, ma la sua performance nella finale ha compensato la prova sottotono di ieri. Guidando in modo aggressivo e scattando più forte che poteva, ha fatto registrare un tempone.

Cabirou fa registrare il miglior tempo

Dopo di lei al cancelletto si è presentata la tedesca Nina Hoffmann . Una linea incredibile attraverso il rock garden le ha permesso di scendere precisa e veloce, tanto da migliorare il tempo della Cabirou di + 1.899. Questa solida performance le ha regalato la prima vittoria in Coppa del Mondo.

Danzando sulle rocce

Ottima prova dell'italiana Eleonora Farina , che se non avesse commesso un errore sul grande salto, oggi avrebbe davvero potuto centrare il colpaccio. L'azzurra si consola con il terzo posto finale, che in Coppa del Mondo è tutt'altro che un risultato da buttare.

Farina vola al terzo posto

La britannica Tahnée Seagrave è scivolata alla prima curva, mentre Myriam Nicole dopo un avvio strepitoso è finita in terra nel finale, non riuscendo ad andare oltre la quarta piazza.

Myriam Nicole è caduta proprio sul più bello

Gara 2 - Risultati DH femminile

Posizione Atleta Tempo 1 Nina Hoffmann 3:38.602 2 Marine Cabirou +1.899 3 Eleonora Farina +4.212 4 Myriam Nicole +6.075 5 Tracey Hannah +8.875

Gara 2: Finale maschile

Ci si aspettava che i tempi scendessero su una pista più asciutta rispetto alle qualifiche del giorno prima e così è stato. Il primo a riuscire a battere il miglior tempo di qualificazione di sabato di Loïc Bruni è stato Andreas Kolb . L'austriaco ha fatto una bella figura sull'hot seat in zona traguardo, prendendo il posto del francese Benoît Coulanges .

Percorso asciutto e veloce

Non ci è però rimasto a lungo dato che Greg Minnaar ha utilizzato tutta la sua esperienza e il suo know-how per ridurre il gap di altri 2 secondi. Ancora meglio del sudafricano riesce a fare lo spagnolo Angel Suarez , il cui momento in testa alla classifica provvisoria è stato spazzato via dalla run di Aaron Gwin .

Minnaar ha sfruttato tutta la sua esperienza

Il giovane canadese Finn Iles riesce a sua volta ad abbassare il cronometro con una discesa morbida e veloce, impressionante soprattutto nella sezione rocciosa. La sua non sarebbe comunque stata la prestazione vincente di giornata. Tre degli ultimi cinque corridori in rampa di lancio sarebbero andati più veloci.

Run quasi perfetta per Finn Iles

Il britannico Matt Walker è stato il primo a farlo, anche se la sua corsa ha rischiato di essere compromessa quando è quasi finito di traverso all'ingresso della foresta di Maribor.

La discesa di Matt Walker

Il francese Loris Vergier , vincitore della gara di venerdì, è riuscito a migliorare il tempo del britannico di + 0.4s Troy Brosnan e Thibault Daprela hanno commesso qualche errore di troppo per potersi giocare la vittoria, Loic Bruni invece se l'è giocata fino alla fine, dovendosi inchinare comunque di un soffio a Vergier.

Loris Vergier lanciato verso la vittoria

Il secondo posto di Bruni è incoraggiate per il campione francese, dopo le prestazioni sotto la media fatte registrare ai Campionati del Mondo di Leogang e nella prima gara di venerdì qui in Slovenia (di cui vi raccontiamo più sotto). Per Vergier invece questa sarà una settimana da ricordare. Loris si reca al prossimo round di Coppa del Mondo a Lousã da leader dopo il suo doppio successo di Maribor.

Bruni a tutta verso il traguardo

Gara 2 - Risultati DH maschile

Posizione Atleta Tempo 1 Loris Vergier 3m 7.771s 2 Loïc Bruni 3m 7.828s 3 Matt Walker 3m 8.174s 4 Finn Iles 3m 8.634s 5 Troy Brosnan 3m 8.767s

Gara 1: Finale femminile

Finale 1 DH femminile – Maribor

Dopo una qualifica bagnata, la pista di Maribor si presentava scivolosa e fangosa per le finali. Le radici degli alberi erano pronte a trarre in inganno qualunque ciclista con un calo di concentrazione. La velocità di discesa è stata ridotta dalla pista, resa ancor più tecnica e difficile dalla pioggia, ma lo spettacolo non è mancato.

Tahnée Seagrave

Le condizioni meteo hanno avuto la meglio rispetto a parecchie atlete, compresa la nuova campionessa del mondo Camille Balanche , che non è riuscita a mantenere il controllo della sua bici quando la ruota anteriore le è scivolata sulla radice di un albero. La nodosa sezione Rox N Roll ha intrappolato anche la norvegese Mille Johnset , mandandola dritta oltre le recinzioni. Fatale per più di una discesista anche la prima curva, particolarmente scivolosa.

Highlights della DH femminile – Maribor Gara 1

Ottimo prova della britannica Tahnée Seagrave , unica donna in gara in grado di saltare il grande doppio salto a metà percorso. La sua run coraggiosa e i rischi affrontati sono stati ricompensati da un forte vantaggio sulle dirette rivali. Tuttavia, la sua permanenza sull'hot seat è stata di breve durata.

La velocità di Tahnée Seagrave

La francese Marine Cabirou infatti ha realizzato un vero e proprio capolavoro. Migliorando tutti gli intermedi fatti registrare fino a quel momento, è volata al primo posto migliorando di 13" il tempo della Seagrave. Nessuno è riuscito a fare di meglio così la 23enne ha potuto festeggiare il suo quarto successo in Coppa del Mondo.

La run vincente di Marine Cabirou – Maribor Gara 1

Oggi ero davvero motivata. Le condizioni erano piuttosto dure, si scivolava molto più di ieri. Ho provato a spingere ovunque era sicuro ed è andata bene. Marine Cabirou

Myriam Nicole è l'atleta che più è riuscita ad avvicinarsi a Cabirou, finendo seconda a 6" dalla vincitrice di giornata. Con una discesa pulita e in controllo, ha corso più rischi di tante altre ma non quanti quelli che hanno reso la connazionale la più veloce di gara 1.

Myriam Nicole chiude seconda

Tracey Hannah aveva fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche ma, con condizioni del percorso ben più difficili rispetto al giorno prima, nella finale è stata frenata dal tanto fango.

Tracey Hannah è terza all'arrivo

Seppur non abbia di certo tirato i freni, non è riuscita ad avvicinare Cabirou e si è dovuta accontentare del terzo posto, davanti all'ottima Eleonora Farina , miglior italiana in gara.

Marine Cabirou sul gradino più alto

Gara 1 - Risultati DH femminile

Posizione Atleta Tempo 1 Marine Cabirou 3m 43.595s 2 Myriam Nicole 3m 49.710s 3 Tracey Hannah 3m 50.774s 4 Eleonora Farina 3m 53.516s 5 Monika Hrastnik 3m 55.144s

Gara 1: Finale maschile

Finale 1 DH maschile – Maribor

La gara maschile è iniziata con la notizia del forfait di Reece Wilson , il neo campione del mondo era stato il migliore in qualifica, ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una brutta caduta in cui è incappato nelle prove del mattino.

Reece Wilson è caduto in prova

Il connazionale Bernard Kerr ha fatto registrare un buon tempo ma è stato ben presto superato da Martin Maes . Il belga campione dell'Enduro World Series disputa poche gare di DH ma quando attacca il numero non lo fa mai tanto per partecipare. Dopo poco, ecco un altro colpo di scena: Luca Shaw scalza Maes dall'hot seat per 3" e mezzo.

Martin Maes in mode downhill

Le condizioni del percorso facevano sì che i tempi fossero più lenti delle qualifiche, ma su un percorso che si stava lentamente asciugando, le sorprese sarebbero ben presto arrivate. Greg Minnaar ha riportato indietro gli anni con una corsa impeccabile che lo ha visto seguire le stesse linee del suo compagno di squadra Shaw ed essere decisamente più veloce dell'americano nella seconda parte.

Greg Minnaar ha ancora il passo dei migliori