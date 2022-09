Nino Schurter è saldamente in corsa per il titolo assoluto maschile e dopo la conquista del 10° titolo mondiale in carriera è l'uomo da battere. La leggenda svizzera guida la classifica con 1.483 punti. Lo spagnolo David Valero-Serrano, argento a Les Gets, insegue a soli 125 punti. L'azzurro Luca Braidot è terzo con 1.343 punti e Hatherly è quarto con 1.320 punti. Si preannuncia un finale emozionante per l'ultima gara di questa stagione di Coppa del Mondo, da non perdere dal vivo e live su

in compagnia di Marco Aurelio Fontana e Giulia De Maio.