Gli italiani che in Val di Sole per la Coppa del Mondo daranno spettacolo

Da inizio stagione abbiamo visto tra le Under23 dar ebattaglia alle rider più forti al mondo, con due italiane spietate che hanno condizionato gran parte delle gare di Coppa del Mondo. Nessuna delle due è ancora arrivata alla vittoria in questa stagione, ma è solamente il più alto dei gradini del podio a mancare nelle loro collezioni.

hanno carattere e abilità di guida sopraffine non solo quando si parla di salita, ma anche nel momento in cui si deve affrontare la discesa. Nessuna delle due è finita neppure una volta fuori dalla top 10 delle classifiche, ma a entrambe le nostre portacolori manca proprio primo posto: sarà quindi entusiasmante vedere all'opera queste due giovani atlete tra le ali di folla che la Val di Sole saprà offrire. Giada Specia è la campionessa italiana in carica e non avrà paura di lottare per portarsi più in alto possibile, mentre la giovanissima Sara Cortinovis potrà contare non solo sulla grande esperienza del tecnico Andrea Tiberi, ma anche sulle grandi doti atletiche che nel 2021 le hanno permesso di conquistare il bronzo mondiale. Dove? Esatto, proprio in Val di Sole.