Completare una maratona in meno di tre ore è uno di quei traguardi che vi separa dal resto dei runner amatoriali avvicinandovi all’elité: in effetti, a quel punto si è letteralmente ad un’ora dall’élite. Ma cosa serve per scendere sotto la barriera delle tre ore, e quanto è fattibile per gli atleti dilettanti?

L'app di fitness tracking Strava ha rilasciato di recente i dati di oltre 10.000 partecipanti alla Virgin Money London Marathon, rivelando che, in media, chi ha raggiunto un tempo inferiore alle tre ore nella maratona nel 2018 si è allenato circa il doppio (in termini di km percorsi e quantità di corse) rispetto a chi ha completato la maratona in meno di quattro ore. Ciò si traduce in una media di circa 100 km di corsa in una settimana spalmati su otto corse, rispetto ai 50 km circa in una settimana su quattro corse. Prima di raddoppiare il vostro piano di allenamento, però, sappiate che potrebbe non essere semplice come pensate.

"Per cominciare, molto dipende dalla genetica ", spiega il running coach e direttore di Full Potential, Richard Coates. “Ho avuto corridori che hanno corso 50 km a settimana e sono comunque riusciti a correre maratone in tre ore. Quindi non è matematico che sia semplicemente necessario correre per più km. Ognuno è unico e differente, quindi non è sempre vero che più km corsi si traducano in un miglior risultato" .

Questo non vuol dire però che sia un obiettivo irraggiungibile. "Tenete a mente che la maggior parte delle persone che arrivano all’obiettivo delle tre ore non sono necessariamente atleti professionisti", aggiunge Coates. "Sono normali esseri umani , non sono atleti d'élite".

Sorprendentemente, anche l'esperienza non è un prerequisito fondamentale. "Ci sono corridori che non hanno corso per tutta la loro vita, e proprio perché hanno meno chilometraggio nelle gambe, sono molto più freschi dei corridori che magari hanno iniziato a correre molto prima", afferma Coates.

Quindi, se non c’è bisogno di essere professionista, esperto o accumulare 100 km a settimana, cosa si deve fare per raggiungere quell'irraggiungibile 2:59?

01 1. Siate costanti

Chi arriva sotto le 3 ore, si allena in maniera costante © Getty Images/Tetra Images

Coates crede che la più grande differenza tra un maratoneta da tre ore e uno da quattro sia la costanza - "la prima regola d'oro dell'allenamento". "Coloro che mirano alle quattro ore non sono necessariamente meno dedicati, ma potrebbero essere un po' meno costanti nel numero di sessioni di corsa che fanno a settimana", afferma Coates. "I corridori che si allenano costantemente hanno molte più probabilità di ottenere il tempo che desiderano rispetto a chi è più altalenante negli allenamenti".

02 2. Lavorate sulla vostra resistenza in velocità

Se volete finire con un tempo di maratona che inizia con il numero 2, dovrete andare ad una media di 4:15 minuti al chilometro per l’intera durata della corsa. Questo significa avere una buona soglia anaerobica (il ritmo che potete mantenere senza sovraccumulare acido lattico nei muscoli e nel sangue). "I corridori più veloci lavorano maggiormente sulla soglia anerobica per migliorare la propria resistenza in velocità, mentre i corridori da quattro ore ci lavorano, ma in maniera minore", afferma Coates.

Il lavoro sulla soglia anaerobica comporta l'allenamento a un ritmo "comodamente arduo" , leggermente più veloce del ritmo della maratona. "I runner da tre ore lavorano sulla soglia durante il loro arco d'allenamento, ma nelle fasi iniziale dell'allenamento per una maratona, faranno magari solo degli intervalli brevi da un minuto per aiutare lo sviluppo del sistema nervoso centrale e ottenere più potenza per le gambe".

03 3. Aumentate la vostra resistenza sotto sforzo

I maratoneti da 3 ore aumentano la resistenza con corse in collina © SolStock/Getty Images

"Man mano che l'allenamento va avanti, i corridori più veloci lavoreranno di più sulla loro resistenza sotto sforzo, sulla capacità di durare più a lungo ", spiega Coates.

La resistenza sotto sforzo si riferisce alla capacità del corpo di produrre forza lungo un lasso di tempo e può essere migliorata allenandosi contro qualche forma di resistenza. "Potrebbero fare corse ondulate collinari o con tecnica kenyan hills , dove si lavora alla soglia su e giù da una collina , invece che correre semplicemente fino alla cima".

Un altro modo per sviluppare la resistenza sotto sforzo è attraverso esercizi di forza specifici . “I corridori più veloci faranno anche più lavoro di potenziamento in palestra . Non si tratta solo di allenare il sistema cardiovascolare, ma anche allenare il sistema muscolare per diventare più forte".

04 4. Sviluppate le vostre "marce"

Siate realistici quando scegliete i vostri ritmi per la maratona © Jacob Lund/Getty Images

Anche se può sembrare controintuitivo, Coates consiglia di correre ad un'ampia gamma di andature – facile, costante, soglia, sforzo al 90% e ritmo prefissato per la maratona – durante l'allenamento. “L'adagio che mi piace usare è: per correre veloce, devi essere come un'auto e sviluppare diverse marce . Se vi allenerete sempre ad un unico ritmo costante, il vostro corpo si abituerà a quello. I corridori veloci si alleneranno su molti ritmi diversi, mentre un maratoneta da quattro ore potrebbe semplicemente tenere un ritmo costante per tutto il tempo, mirato esclusivamente a coprire la distanza della maratona".

05 5. Scegliete la qualità invece della quantità

Le statistiche di Strava hanno rivelato che i corridori sotto le tre ore dell'anno scorso si allenavano più di sette giorni alla settimana , il che significa che alcuni giorni si allenavano anche due volte. Ma Coates crede che dovreste concentrarvi sulla qualità invece della quantità: "Non c’è nulla di male nel farsi delle corse da decine di chilometri per il gusto di farlo, se avete il tempo e il vostro corpo è in grado di sostenerle. La maggior parte delle persone non ha però una tale abbondanza di tempo, e non ha la forza o la mobilità per farlo, perciò uscire e fare un sacco di chilometri li massacra. L'importante è ascoltare il proprio corpo ".

