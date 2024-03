Che cos'è il Red Bull Turn It Up

La notizia è che il 23 marzo 2024 al Club Demodé di Bari atterra il nuovo format tutto dedicato al club: Red Bull Turn It Up . 4 crew di DJ si sfideranno sul dancefloor a colpi di mix e beat, ma a vincere sarà un solo team e a deciderlo sarà il pubblico. I biglietti stanno andando a ruba , conviene correre ad accaparrarti una serata epica, totalmente fuori dall'ordinario. Scopriamo meglio nel dettaglio cosa ti aspetta.

Il format

Red Bull Turn it Up è un torneo a eliminazione per DJ in cui il pubblico forma la giuria. I quattro team di DJ si ispirano a determinati argomenti e offrono performance impressionanti in tre battaglie emozionanti. Alla fine di ogni battaglia, il pubblico decide chi ha realizzato il miglior mix e avanza così al turno successivo.

I DJ non sono a conoscenza dei vari temi che gli verranno sottoposti. Quindi, a fare la differenza, saranno le skill di improvvisazione e di selezione dei brani, per creare il mix che più riuscirà a esaltare il club. A presentare la serata ci sarà un Host, una persona incaricata di gasare pubblico e introdurre i temi alle crew di DJ: Victor Kwality .

Le crew

Le crew che si sfideranno a colpi di basse frequenze sono 4: TOUCH THE WOOD da Roma, HELLHEAVEN11 da Napoli, BOUNCE CULTURE da Bari e BACK 2 BLACK dal Salento. Vediamole insieme:

Touch The Wood è un progetto underground nato nel 2007 dalla stretta di mano tra Marco G. e Mr. Kite. Nonostante la continua tensione verso l’innovazione, nei loro set il passato non scompare mai ma, anzi, diventa lo spunto per espedienti creativi unici, in un mix ricco di edit che spazia tra hip hop, uk drill, trap, soul e baile funk. Nel 2018 si è aggiunto alla ciurma anche Samuel Chinapah, in arte MRCHINA, per completare un trio delle meraviglie. Saranno loro a mostrarci il vero lato nascosto del DJing?

Hellheaven11 è Dario Criscuolo, anche conosciuto dalla zona come Dario Fresko. Dal 1998 è vocalist, DJ, speaker radiofonico e promoter. Il suo terreno di gioco è l’Italia, mentre le frecce preferite al suo arco sono l’hip hop, la trap, il reggaeton in generale l’elettronica. Nella sua vita ha organizzato eventi per artisti come Snoop Dogg e Sean Paul, mentre ha aperto i live di nomi noti come Ghali e Fabri Fibra. Dal 2016 ha curato due diversi format radiofonici per Radio KissKiss e Radio Ibiza, “Muevelo” e “Welcome To the jungle”. Ci sarà da aspettarsi tanta esperienza e presenza scenica.

Dietro al nome evocativo di Bounce si cela il talento di Mista P, un DJ Performer originario della provincia di Bari. Nella sua carriera ha avuto l’onore di aprire i concerti di artisti italiani come Club Dogo, Marracash, Salmo e Sfera Ebbasta, ma anche di big internazionali come Fat Joe e Central Cee. Nel 2016 è stato tra i sei finalisti della tappa italiana del Red Bull 3Style e nel 2017 ne ha conquistato il podio posizionandosi al terzo posto. I suoi DJ set, contaminati dai generi più disparati, fondono esperienza e tecnica, anche grazie alla continua ricerca di nuove sonorità.

La passione per il turntablism e la Black culture sono i capisaldi alla base di Back 2 Black , duo salentino composto da Gabriele, in arte Omed, e Andrè The Gaws. Il primo nasce non solo come DJ ma anche ballerino di breakdance, mentre il secondo si è fatto le ossa calcando i palchi e club pugliesi fino a entrare in format che stanno girando l’Italia. È forse così, tra le fila del tour BigMama, che i nostri due eroi si sono conosciuti, dando vita a una delle 4 crew che si sfideranno a Turn It Up.

L'Host

Una serata straordinaria non poteva che avere un Host d'eccezione: a dirigere le danze sarà Victor Kwality , già conduttore – a metà anni 2000 - di una chart su MTV, frontman degli Ln Ripley al fianco di Ninja dei Subsonica, con due album solisti all’attivo e numerose collaborazioni con artisti come Salmo, Linea 77, Gemitaiz, Nitro. È oggi direttore musicale, insieme a Frenetik, di Asian Fake. A scaldare il pubblico con il dj-set di warm up a partire dalle 22.00 sarà Dj Fato, mentre il set di chiusura, dopo la proclamazione del team vincitore, è affidato a Valentina Marenaci.