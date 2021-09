Cosa fare e vedere in Puglia a settembre (ma non solo)

Settembre fa rima con rientro a lavoro, con nuvole, con giornate più corte, e con quel sapore agrodolce che resta in bocca pensando all'estate passata in spiaggia, ma col cuore carico di aspettative per l'autunno imminente, per i progetti che ripartono, per colleghi e amici che ritornano prepotentemente nella proprio routine. Ci sono posti in Italia però dove sembra estate anche a ottobre inoltrato, e dove ci si riesce a concedere un bagno anche quando altrove si inizia a tirar fuori i maglioni.

La Puglia è un ottimo esempio di questa affermazione , con le sue coste a perdita d'occhio, le sue località balneari sempre aperte e accoglienti (anche a settembre inoltrato, per l'appunto), ma anche i suoi borghi, la sua arte, le sue chiese: gioielli sparsi tra mare e terra, da esplorare e godersi non solo in piena stagione, ma anche quando altrove il clima è meno mite.

Puglia: Unexpected Italy

Viaggiareinpuglia.it , il sito ufficiale del turismo, è un ottimo punto di partenza per pianificare il proprio viaggio in Puglia, terra autentica ed ospitale aperta tutto l'anno.

Il nostro consiglio, nel caso siate nei paraggi di Bari nella settimana che va dal 20 al 26 settembre, è di fare assolutamente tappa a Polignano a Mare , il luogo di nascita di Domenico Modugno, dove vi aspetta una doppia razione di emozioni e acrobazie grazie alle ultime due tappe della Red Bull Cliff Diving World Series , campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze che vede atleti tuffarsi da un'altezza equivalente a quella di un palazzo di 8 piani (la piattaforma è situata a 27 metri per la categoria maschile, 20 per quella femminile). Uno spettacolo unico, che vede i partecipanti tuffarsi dal balcone di un cittadino, che apre le porte della sua ormai iconica abitazione da ben 7 anni, e che quest'anno ospiterà non una ma ben due gare, una delle quali la finalissima. Potete seguirle su Red Bull TV grazie all'app , o direttamente dal sito (cliccate qui: penultima tappa e finale ).

Polignano a Mare © Damiano Levati/Red Bull Content Pool

Ma se avete qualche giorno di ferie che vi avanza, potreste anche organizzarvi per un bel viaggio che parte da questa bomboniera dell'Adriatico, o meglio ancora, da Molfetta , e scende lungo la costa, fino a risalire verso l'entroterra e si conclude nella mistica Bitetto , sulle tracce dei Templari.

Molfetta è un buon punto di partenza grazie al suo mix di arte e tradizione, con i suoi musei (quello del Mare e quello Diocesano in primis), le sue chiese (su tutte, il Duomo di San Corrado), e a settembre, anche le sue feste (l'8 c'è quella della Madonna dei Martiri, l'ultimo sabato del mese è invece il turno della Festa del Mare). Poco sotto, proseguendo lungo la costa in direzione Monopoli, c'è Giovinazzo , un borgo arroccato su un promontorio. Tra una passeggiata lungo le Mura Aragonesi e quelle Traiane, e una foto a Cala Porto, non dimenticate di visitare la Concattedrale di S. Maria Assunta.

Bari è certamente più nota, essendo il capoluogo, ma non per questo meno suggestiva delle location più piccole e suggestive, tutt'altro. Basta fare un giro al Castello Normanno Svevo o alla Cattedrale di San Sabino per fare un tuffo nella storia, tra l'insediamento bizantino su cui poggia il castello o la piccola chiesa alle spalle della Cattedrale, entrambi risalenti al X secolo. Se siete affamati d'arte, il Palazzo Simi regala visioni di affreschi incredibili, mentre se la fame è più concreta e “di pancia”, allora la prossima tappa non può che essere Mola di Bari , con le sue attrazioni gastronomiche e culturali.

Prima di approdare a Monopoli c'è la già citata Polignano, che tra un tuffo e l'altro, regala anche scorci pazzeschi, come la Lama Monachile, la Grotta Palazzese, o immersioni nella cultura e nella tradizione, come nella chiesa madre di S. Maria Assunta e la Fondazione Pino Pascali, l'unico museo d'arte contemporanea stabile in Puglia. Cultura e tradizione che non mancano nemmeno in quel di Monopoli , che tra lidi trendy (come quello di Capitolo) e canalette, regala un'atmosfera suggestiva anche nella parte più interna del borgo antico, grazie a palazzi antichi e corti, fino al Castello Carlo V, risalente al XVI secolo.

Per gli amanti del mare questo itinerario è semplicemente imperdibile e godibile anche a fine settembre , tra feste o semplici momenti di svago e relax da regalarsi tra un impegno e l'altro. Gli appassionati di storia possono inoltre cogliere l'occasione per visitare l'entroterra e luoghi carichi di misticismo, come il Dolmen di San Silvestro, situato tra Giovinazzo e Terlizzi, il borgo medievale di Casamassima , e Turi , concludendo il viaggio a Bitetto setacciando il paese alla ricerca dei simboli lasciati dai Templari su soglie e davanzali.

Per chi dovesse scegliere di godersi la Puglia anche in pieno autunno, tra l'1 e l'11 novembre ad Adelfia c'è la festa di San Trifone, che ogni anno attira migliaia di visitatori. Un tripudio di luci, suoni e colori, con l'esibizione delle migliori bande musicali della regione, e una vera e propria cannonata che all'alba del 10 novembre sveglia la città e dà ufficialmente inizio ai riti celebrativi, per poi concludere il tutto con il Festival Nazionale dei fuochi d'artificio . Insomma, in quei giorni, Adelfia diventa la capitale delle feste popolari, un motivo in più per fare un salto in Puglia anche quando l'estate è finita.

In attesa di organizzare il vostro viaggio in Puglia, non perdete le due tappe della Red Bull Cliff Diving World Series previste per il 22 e il 26 a Polignano a Mare!