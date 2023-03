è nato quasi per caso e in pochi anni è diventato uno dei più apprezzati al mondo. Il motivo del suo successo è evidente: riesce a unire in una singola esperienza svariate meccaniche molto coinvolgenti che sorprendono costantemente il giocatore in parecchi modi diversi. Proviamo ad analizzare le caratteristiche di questo genere di giochi: cosa sono i Battle Royale?

Il concetto alla base dei videogiochi Battle Royale in realtà nasce su altri medium, come film e libri. Il nome viene senza dubbio dall'omonimo film cult giapponese del 2000 ma successivamente il concetto è stato ripreso e reso famoso dalla celebre serie di film "Hunger Games" del 2012. Nei mondi virtuali i primi esperimenti sono nati su