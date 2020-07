[SPOILER ALERT: di seguito troverete spoiler sulla storia di Red Dead Redemption 2]

E così il vostro epico viaggio nel West sta per giungere alla sua conclusione. Dopo circa 60-80 ore dall'inizio della storia di Arthur Morgan e gli sventurati membri della banda di Van Der Linde, i giocatori si avviano verso il "finale" di Red Dead Redemption 2 . La storia principale è composta da una moltitudine di missioni divise in sei capitoli, ed ha anche due epiloghi "inaspettati", entrambi i quali vanno giocati per veder finalmente scorrere i titoli di coda.

Una volta finiti i titoli - durano poco più di 30 minuti e comprendono circa 3000 nomi - verrete nuovamente lasciati liberi nel mondo di gioco. Non ci saranno più missioni della storia principale da completare. Ma rimane ancora molto da fare .

Potete passare ore ad ammirare i paesaggi , o completare le missioni degli sconosciuti , o collezionare ossa di dinosauro , o andare a caccia in cerca di pelli perfette . Potete andare allo spettacolo di vaudeville a Saint Denis. Potete commettere crimini al Van Horn Trading Post, un posto talmente criminoso che gli uomini della legge non proveranno nemmeno a inseguirvi lì.

Ci sono anche degli easter eggs molto nascosti , nel caso foste interessati a scoprirli. Perciò, prima di lasciarvi Arthur Morgan alle spalle e tuffarvi in Red Dead Online , eccovi cinque cose che vi convine provare.

Attenzione : per poter parlare di alcune delle cose più interessanti da fare dopo la fine del gioco, saremo costretti a parlare del finale . Perciò, attenti agli spoiler da qui in avanti.

Ci è mancato il tuo stufato, vecchio amico

1. Trovate tutti i membri viventi della Van der Linde gang

Ora che state giocando nei panni di John Marston, potete trovare tutti gli ex-membri sopravvissuti della vostra banda. La maggior parte di essi se la passa piuttosto bene. Pearson dirige il mercato generale di Rhodes. Mary-Beth scrive romanzi spazzatura, e potete trovarla mentre aspetta un treno sulla banchina a Valentine. Tilly si è sposata con un buon partito, e potete incontrarla vicino al sarto di Saint Denis. Pioggia Che Cade è alla stazione ferroviaria di Annesburg; la sua tribù si è trasferita in Canada. Se ogni tanto date un’occhiata ai giornali potrete anche leggere del Reverendo Swanson , che ha fondato una nuova chiesa a New York.

Tutti questi incontri avranno dialoghi unici , e forniscono una più che degna conclusione. Tilly vi scriverà anche una lettera, dandovi ulteriori informazioni e contesto – in particolare riguardo a Karen, che Tilly crede morta.

E con lei sono tutti: Zio, Abigail e Jack vivono con voi. Sadie e Charles hanno entrambi lasciato il paese durante i titoli di coda. E invece Dutch, Bill e Javier ? Se avete giocato al primo Red Dead Redemption, sapete già che ne è di loro .

Rendete omaggio a un caro amico

2. Trovate tutti i membri deceduti della Van der Linde gang.

Ed ora qualcosa di un po’ più macabro. Potete trovare tutti i membri della gang che sono morti visitando le loro tombe; sono tutti seppelliti nelle vicinanze del luogo in cui sono morti. Jenny Kirk e Davey Callender , morti prima dell’inizio del gioco, si trovano nell’angolo nord-ovest della mappa. Hosea Matthews e Lenny Summers , morti durante la rapina alla banca, si trovano nella zona nord di Saint Denis.

Sean McGuire si trova a nord-ovest di Rhodes, Susan Grimshaw è a sud-ovest di Elysian Pool, Kieran Duffy è sepolto a est di Braithwaite Manor e Aquila Che Vola è a nord di Bacchus Bridge, sul lato a nord-ovest del fiume.

Potete trovare anche Micah Bell , al capanno dove lo avete affrontato e ucciso . Il suo corpo è ghiacciato e non è seppellito, e potete prendere il suo revolver personalizzato.

Vi daremo un aiuto nella vostra caccia. Recatevi al luogo indicato sulla mappa qui sopra. Lì è dove troverete la tomba di Arthur Morgan . Se il “vostro Arthur” avrà condotto una vita onorevole, la troverete decorata con dei fiori.

Eh già, sta ancora cercando Gavin

3. Trovate i vecchi amici di Arthur

In Red Dead Redemption 2, le vostre azioni avranno un effetto sul mondo di gioco e su come le persone vi tratteranno. E se giocando come John incontrerete le persone su cui le azioni di Arthur hanno avuto un impatto, lo ricorderanno con affetto .

Hamish Sinclair , il veterano con una gamba sola che Arthur ha aiutato riprendendo al lasso il suo cavallo in fuga, porterà John a pesca . Mickey, il veterano di Valentine a cui Arthur ha dedicato un po’ di tempo per parlare, pronuncerà un monologo sentito parlando di cosa Arthur ha significato per lui . Rivisitate quanti di questi incontri riuscirete a trovare.

Armadillo ha visto giorni migliori

4. Visitate Armadillo e rabbrividite

Vi ricordate la cittadina di Armadillo del primo Red Dead Redemption ? Era la città “di partenza” del gioco, più o meno l’equivalente di Valentine in Red Dead Redemption 2. Ma se visiterete Armadillo in RDR2, rimarrete agghiacciati. Per via di un’epidemia di colera , le persone muoiono letteralmente per la strada.

Gli abitanti sono emaciati, e ci sono falò di cadaveri ovunque . Ci sono persone gementi appoggiate ai muri, e bare già chiuse lasciate per terra, probabilmente perché gli abitanti non hanno più le energie per scavare le fosse. È veramente terrificante .

Ricordate di stare controvento per non farvi individuare dagli animali

5. Diventate degli avventurieri selvaggi

E infine, se siete maniaci del completamento al 100% , perché non diventare dei cacciatori a tempo pieno? Ci sono 16 animali leggendari , ed arrivati ai titoli di coda è probabile che non li abbiate ancora scovati tutti. I trapper possono utilizzare queste pelli leggendarie – assieme a pelli e piume perfette – per creare una moltitudine di nuovi indumenti . John può sbloccare altri indumenti completando le sfide di caccia, di cavalcatura ed altre ancora.

Potete anche visitare un ricettatore ed accedere al menu di creazione: molti dei talismani che vengono utilizzati per aumentare la salute, la resistenza e il dead eye necessitano di parti animali , come un corno di bisonte o un dente di coccodrillo .