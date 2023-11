6 cose da sapere sul neo campione della Moto2 Pedro Acosta

Pedro Acosta si prepara a passare alla classe superiore indossando la corona della Moto2 sulla testa. Non c'è dubbio che il pilota della costa mediterranea della Spagna si sia guadagnato la possibilità di fare il grande salto, dato che dopo soli tre anni dall'inizio della sua carriera nel Motomondiale ha già conquistato due titoli. Nel 2021 ha vinto il titolo della Moto3 ad appena 19 anni, due anni dopo ha conquistato in anticipo il titolo della Moto2 grazie a sette vittorie e 14 podi conquistati nelle 18 gare disputate finora.

Acosta non ha perso tempo per dimostrare di possedere il talento naturale e la velocità necessaria per passare alla MotoGP™. Partito dalla vittoria nella Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2020, è ora pronto a catapultarsi in sella a una moto della classe regina: nel 2024, infatti, il #37 sarà uno dei piloti del team GasGas Factory Racing Tech3.

Impossibile da ignorare © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta è un avversario da temere su qualsiasi circuito, ma è anche un caro amico per molti dei suoi colleghi piloti. Non dimentichiamo che è ancora un adolescente! Lo spagnolo non ha ancora perso quell'entusiasmo contagioso che ha contribuito - insieme al suo stile di guida coraggioso - a costruire la sua reputazione. Ecco alcuni aspetti che rendono Acosta il personaggio unico che è, tanto in pista quanto fuori.

01 Rimane legato alle sue radici

Un altro traguardo © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Figlio di un pescatore di Mazarrón, città che sorge nella regione spagnola di Murcia, il design del suo casco incorpora uno squalo presente anche sulla barca di suo padre. "Mio padre mi ha fatto un logo quando ho iniziato, ed è quello che uso ancora oggi. Mi ha anche fatto un nome che indosso sulla tuta. Alcuni dicono che è brutto... ma mio padre l'ha fatto per me quando avevo sei anni. Quindi cosa vuoi che faccia? Che lo cambi ora? No, rimarrà sempre lì, che sia bello o meno".

02 Ha lottato fin dall'inizio

Sempre pronto a dare battaglia © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sono pochi i piloti provenienti dalla classe operaia che riescono a sfondare, quando per gareggiare a soli 14 anni sono necessarie centinaia di migliaia di euro di sponsorizzazioni all'anno. L'etica del lavoro di Acosta, che deriva dalla sua mancanza di privilegi economici, è forse il suo più grande punto di forza quando si parla di capacità di guida. "Non credo che si tratti di talento, perché conosco corridori che non si allenano affatto e vanno veloci", dice. "Penso di avere alcuni punti in cui posso essere più veloce, o che posso fare più facilmente di altri piloti. Posso frenare più tardi con facilità fin dall'inizio, posso anche sfruttare al meglio le gomme poco dopo la partenza e dare il meglio di me nelle curve".

03 È disposto a uscire dalla sua zona di comfort

Il casco di un campione del mondo © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sempre disposto a uscire dalla sua zona di comfort, Acosta trova la sua forza nel "fare le cose quando non vorrei farle". Spiega: "Se piove, se c'è vento, se non ho voglia di pedalare, vado a pedalare. Oppure qualcosa di stupido, come una doccia fredda in inverno. Tutte queste cose alla fine ti rendono più forte, perché il tuo corpo e la tua mente non vogliono farlo, ma tu devi farlo. Per il tuo bene".

04 Conor McGregor e Ilia Topuria sono i suoi punti di riferimento

Imbattibile in curva © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Anche se ha già due titoli mondiali all'attivo, Acosta è consapevole che i migliori atleti del mondo hanno una miscela perfetta di talento e fiducia in se stessi. È un mix che si può vedere in star dell'UFC come Conor McGregor e Ilia Topuria, entrambi idoli del giovane spagnolo. "Al momento non sono al loro stesso livello di mentalità, ma ogni anno miglioro, sono più preparato e concentrato. So sempre meglio quando non devo essere concentrato e quando devo essere concentrato al momento giusto".

05 Sa come mantenere i piedi per terra

A volte devi solo mettere il piede a terra © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta è il secondo più giovane Campione del Mondo della classe Moto3, e solamente un giorno lo ha privato del record assoluto. Nel 2022 è diventato il più giovane vincitore di una gara di Moto2, strappando il titolo all'otto volte campione del mondo Marc Márquez. Con così tanto successo in così poco tempo, si può perdere la testa. La naturale inclinazione di Acosta, tuttavia, è quella di rendere conto a se stesso e di rimanere concentrato sul compito da svolgere. "Se voglio diventare grande in questo paddock, non posso andarmene. Perché rischierei di perdere la strada... Sono in una specie di bunker qui", dice. "Nessuno mi dà fastidio... tutti si conoscono, sono invisibile, una persona normale".

06 Una mezza dozzina di grandi successi

Un risultato speciale in India © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta partecipa al Campionato del Mondo da appena tre anni, ma ha già collezionato una vita di ricordi sui circuiti di tutto il mondo. In totale ha conquistato due titoli mondiali, 16 vittorie e 28 podi. Ecco una mezza dozzina dei giorni più memorabili vissuti da Acosta finora...

2021 Gran Premio di Doha: vittoria dalla pitlane alla sua seconda gara in assoluto in Moto3;

2021 Gran Prémio do Algarve: il primo esordiente in assoluto a essere incoronato campione della Moto3;

2022 Gran Premio d'Italia: a 18 anni e quattro giorni, Acosta è il più giovane vincitore di sempre di una gara di Moto2, battendo il precedente record stabilito da Marc Márquez ;

2023 Gran Premio delle Americhe: un'intensa vittoria all'ultimo giro viene conquistata da Acosta contro il suo rivale di campionato Tony Arbolino ;

Gran Premio dell'India 2023: Acosta sottolinea la sua supremazia guidando la prima gara di Moto2 in India dall'inizio alla fine

2023 Gran Premio della Malesia: l'unica gara di questo elenco che Acosta non ha vinto, ma il secondo posto è stato sufficiente per conquistare il titolo della Moto2 a due gare dalla fine della stagione.