La prima pista BMX della Nigeria è realtà: un sogno costruito sulla grinta

Courage Adams , rider professionista spagnolo di BMX freestyle, non ha mai dimenticato le sue origini nigeriane. Tornato nel suo paese natale nel 2018, ha incontrato la crew di BMX di Lagos e ha trovato una scena vibrante che desiderava uno spazio adeguato per affinare le proprie capacità. La BMX era una passione, ma le strade erano il loro unico terreno di allenamento. Le promesse di uno skatepark erano già risuonate a vuoto.

Nel 2022 Adams tornò con un'ambizione chiara: "Costruire la prima pista di BMX della Nigeria", come ha detto lui stesso. Il suo sogno non era una missione solitaria. Un gruppo di persone provenienti da tutto il mondo si è unito a lui per realizzarlo.

Courage Adams desiderava trasmettere le sue conoscenze in questo viaggio © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Il maestro della costruzione di rampe Ryan Corrigan, proveniente da Austin, Texas, ha unito le forze con lo specialista di trail Roscoe Siebers, con sede nel Regno Unito, mentre un paio di leggende del riding, Fids dal Regno Unito e Pauly Cvikevich di Brooklyn, hanno voluto far parte del progetto. Ognuno di loro ha portato la propria esperienza e la passione per questo sport ha alimentato il loro impegno.

"Sono venuto dal nulla... avere uno skatepark mi ha dato tutto. Ricordo che da bambino passavo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a imparare trucchi con i miei migliori amici. Avere uno skatepark è stata la cosa migliore che mi sia capitata in tutta la mia vita", ha commentato Adams.

Il team internazionale non si è accontentato di costruire il primo skatepark della Nigeria, ma ha anche voluto condividere le proprie conoscenze e competenze insegnando alla squadra di BMX di Lagos i segreti della costruzione di una rampa e dando loro la possibilità di essere proprietari del progetto.

Lo spazio aperto dove verrà costruito lo skatepark © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Molte mani rendono il lavoro più leggero © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool La conoscenza condivisa è conoscenza acquisita © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Un parte dello skatepark finito © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool La vista dell'altro lato dello skatepark © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool La gente del posto prova la nuova costruzione © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool La troupe di Lagos BMX al completo © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

La loro dedizione è stata evidente quando alcuni membri della crew hanno piantato delle tende nello skatepark, perché volevano essere presenti il più possibile per aiutare nella costruzione. "Con il passare dei giorni, è incredibile la velocità con cui hanno imparato a lavorare", ha commentato entusiasta la leggenda della scena Fids.

Nonostante gli ostacoli e un tempo di realizzazione di sole due settimane, la dedizione e la perseveranza hanno prevalso. In pochi giorni, lo scheletro del parco ha preso forma, a testimonianza dello spirito collettivo. Ma questo era solo il primo passo.

"Il lavoro è più difficile di quanto la maggior parte delle persone si aspetti", ha detto Corrigan, il capo costruttore della rampa. Il lavoro meticoloso di perfezionamento delle rampe rimaneva, ma con il suo completamento, il primo parco BMX ufficiale della Nigeria avrebbe aperto un mondo di possibilità per i rider di tutto il paese e per le generazioni a venire.

È tempo di festeggiare e giocare all'apertura della struttura © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Courage Adams in azione © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Sessione di prove nel nuovo parco BMX della Nigeria © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Guarda come è nato lo skatepark di Lagos guardando Encouraged: Building the Future nel video player qui sopra.

Encouraged: Adams torna in Nigeria per scoprire la scena BMX

Courage Adams aveva sette anni quando si trasferì con la sua famiglia dalla Nigeria alla Spagna per iniziare una nuova vita e 12 anni quando un amico lo portò in uno skatepark di Pamplona per vedere la BMX per la prima volta. Per Courage è stato amore a prima vista e ha subito venduto tutti i suoi vecchi videogiochi per racimolare i 40€ necessari a comprare una bici di seconda mano.

24 min Encouraged A 12 anni, Courage Adams ha iniziato ad andare in BMX. A 16 era diventato professionista, complice l'audace trasferimento dei suoi genitori in Spagna. Ora torna alle sue radici in Nigeria.

Oggi, a 28 anni, non c'è stato quasi giorno in cui non sia salito su una bicicletta e la sua abilità e dedizione lo hanno premiato con una vita che non avrebbe mai potuto sognare mentre cresceva per le strade di Benin City.

È tornato in Nigeria nel 2019 dopo essere stato ispirato dal film BMX Nigeria di Red Bull sulla crew BMX di Lagos . Il documentario Encouraged racconta una storia profondamente personale di identità e speranza: Courage incontra la crew di Lagos e torna in Benin per visitare la sua famiglia.

La Spagna è ormai casa, ma Adams non ha mai dimenticato le sue radici © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Pamplona è il luogo in cui Adams si è formato come rider di BMX © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Adams ha gareggiato in concorsi come la Simple Session © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

"Ho sempre saputo che la Nigeria era parte di me", dice. Ma questa era la prima volta che tornavo con la mia bici e mi sentivo molto diverso, molto a mio agio".

Adams con la sua famiglia in Benin, mentre mostra qual è il suo lavoro © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

"Siamo andati a casa di mia nonna a Benin, abbiamo visto le mie zie e i miei cugini. È stato bello poter mostrare loro la mia BMX perché la maggior parte di loro non capiva bene cosa facessi per lavoro".

È stato pazzesco passare del tempo con questi pionieri della BMX a Lagos Courage Adams

Ma il viaggio non è stata solo l'occasione per una riunione di famiglia.

La famiglia di Courage è molto orgogliosa dei suoi risultati © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

"Ho pensato che fosse arrivato il momento di andare a vedere con i miei occhi, di vedere il mio passato, la mia comunità e il paese, ed è stato pazzesco passare del tempo con questi pionieri della BMX a Lagos", racconta. È stato bello, non abbiamo avuto problemi per strada, ma è stato triste vedere le persone che lottavano per ottenere i beni di prima necessità".

"La prima cosa da fare ora è aprire uno skatepark in Nigeria. Uno skatepark aiuterà a migliorare la vita e fornirà altre opportunità. Quando sei bravo in qualcosa, non ci sono limiti e uno skatepark darà alle persone la possibilità di migliorare, di viaggiare e di ottenere sponsorizzazioni. La Nigeria è enorme e il suo potenziale è illimitato".

Ora quel sogno è diventato realtà.

Courage incontra la Lagos Crew per la prima volta © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Alla scoperta della BMX in Spagna

Il potenziale di Courage è stato evidente non appena è salito su quella bici da 40 euro.

La famiglia non ha avuto problemi a integrarsi in Spagna, prima nei Paesi Baschi e poi nella vicina Pamplona, e una volta entrato nello skatepark è stato impossibile starne lontano.

"Ogni giorno ci andavo subito dopo la scuola, senza nemmeno passare da casa per mangiare, e ci rimanevo per ore", racconta. "Mia madre mi diceva sempre di andare a mettermi il casco, ma i miei genitori mi sostenevano perché sapevano che era una cosa che mi rendeva felice".

L'esibizione di Starboy e S-King, protagonisti del film BMX in Nigeria © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool S-King si gode l'apprezzamento della folla per il suo talento © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Courage e la crew partono alla ricerca di un altro posto per la sessione © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool A volte si improvvisa per trasformare uno spot in qualcosa di cavalcabile © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool S-King dà il suo sigillo di approvazione alla giornata di riding © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Ben presto viene notato dal ciclista di flatland Viki Gómez e si annuncia sulla scena arrivando secondo alla gara O Marisquiño di Vigo all'età di 16 anni. Due anni dopo vinse alla Street Line di Montpellier, in Francia, e oggi è uno degli street rider di maggior successo in circolazione, famoso per la sua forza, il suo controllo e il suo incredibile equilibrio.

Courage, che ora vive a Madrid, sarà per sempre grato alla Spagna per avergli dato una serie di nuove opportunità e in particolare a suo padre, che si è trasferito per primo dalla Nigeria e ha lavorato duramente per mettere da parte abbastanza soldi per permettere a sua moglie, Courage e le sue due sorelle di raggiungerlo.

Adams ha rivisitato uno dei luoghi originali visti nel primo film © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Courage Adams impegnato a Lagos © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Un'ultima sessione di strada con la crew di Lagos © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Courage Sanni era un altro membro della Lagos Crew © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool Un salto nel vuoto delle scale per Adams © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

"Tutto è stato merito di mio padre", racconta. "Viveva per lavorare, per portare soldi a casa. È stato lui ad aiutarmi ad avere una vita migliore".

E aggiunge: "La vita in Benin non era affatto facile. Quando ero piccolo, c'erano problemi, problemi, problemi, problemi. Non dimenticherò mai da dove vengo".

Un viaggio pieno di ricordi cari in cui si sono formate nuove amicizie © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

I suoi genitori lo hanno chiamato Coraggio per le loro forti convinzioni cristiane. La sua sorellina si chiama Fede e lui ha questo nome tatuato discretamente su una mano, insieme alla parola "Forza" e al disegno di due mani unite.