Tutto quello che c'è da sapere sul Crankworx a Cairns, in Australia

L'ultimo in corsa per essere il re e la regina di Crankworx

prende vita ancora una volta, mentre ci spostiamo verso una location completamente nuova per la terza delle quattro tappe in programma quest'anno. Si va a

Smithfield si trova sulla costa australiana del Queensland, con la Grande Barriera Corallina nelle vicinanze. Chi è che non vorrebbe venire a gareggiare qui o fare un viaggio per dare spettacolo?

Per le competizioni di mountain bike pro per le quali Crankworx è noto, Cairns sarà una tabula rasa in termini di percorso corso. Il discorso è valido fatta però esclusione del tracciato di DH, che ricalcherà la pista utilizzata per i Campionati del Mondo di mountain bike UCI 2017. Tutto il resto, invece, sarà completamente nuovo.

Iniziamo con la gara di Slopestyle, aperta ai soli uomini e dove i partecipanti sono invitati nella classifica FMB World Tour. Se gli atleti in gara dovessero quindi suonarti familiari, sappi che è per via del fatto che potresti aver già visto la maggior parte di loro in azione quest'estate alle gare di Slopestyle del

Come sempre l'uomo da battere è Emil Johansson , che vanta otto vittorie consecutive nelle gare di Slopestyle del Crankworx e che, se dovesse trionfare anche a Cairns, otterrà la seconda tripla corona di Slopestyle bissando così il risultato ottenuto nel 2021. Tomas Lemoine, Erik Fedko, Dawid Godziek e Nicholi Rogatkin saranno degni concorrenti, mentre il francese Timothé Bringer è una scommessa per un posto sul podio date le sue belle prestazioni quest'anno.

La gara di DH si correrà sulla pista di Coppa del Mondo, ed è proprio per questo che sarà il percorso più duro dell'intero evento. L'elenco dei partenti, tanto nella gara maschile quanto in quella femminile, dà conferma di ciò: sono presenti infatti molti atleti australiani di alto, altissimo profilo. Tracey Hannah è probabilmente la favorita per la vittoria della gara femminile, mentre suo fratello Mick spera di combattere contro noti professionisti come Sam Hill, Sam Blenkinsopp e Kye A'Hern.

