. Crankworx Innsbruck è uno dei quattro Festival Crankworx in programma per questa stagione, insieme a quelli che ci aspettano a Whistler in Canada, Cairns in Australia e Rotorua in Nuova Zelanda.

Red Bull TV trasmetterà i seguenti eventi dei cinque giorni di competizione no stop. Da non perdere, in particolare, lo Slopestyle di sabato che per l'Italia avrà il commento di Andrea Ziliani e Jack Bisi.

Red Bull TV trasmetterà i seguenti eventi dei cinque giorni di competizione no stop. Da non perdere, in particolare, lo Slopestyle di sabato che per l'Italia avrà il commento di Andrea Ziliani e Jack Bisi.

Red Bull TV trasmetterà i seguenti eventi dei cinque giorni di competizione no stop. Da non perdere, in particolare, lo Slopestyle di sabato che per l'Italia avrà il commento di Andrea Ziliani e Jack Bisi.

è la campionessa uscente e sarà in gara in tutti e 5 gli eventi in programma per il gentil sesso (non è previsto lo slopestyle, ndr). Tra le big che competeranno per la corona meritano una segnalazione Robin Goomes,