Scorri in basso per le vedere le run vincenti e gli highlights degli eventi del Crankworx World Tour 2021 a Innsbruck:

Il secondo posto è stato meritato dall'americano Nicholai Rogatkin , che ha tirato un Opposite Cashroll sul salto finale nella sua seconda manche. "Mi sento benissimo con l'Opposite Cashroll", ha detto l'americano. "È un trick su cui ho lavorato duramente per un paio d'anni. Questo è il primo posto in cui l'ho fatto sulla terra battuta, quindi è stato un grande sollievo poter mettere una grande manovra opposta nella mia corsa. È stata una sensazione incredibile".

Terzo gradino del podio per il "nostro" Toquato Testa che riporta l'Italia ai primi posti nel mondo di questa difficile disciplina con il punteggio di 93,25. "In fondo sono uno youtuber, quindi niente male" scherza Toto, che con Marco Aurelio Fontana è la voce della DH di Red Bull TV e non saliva sul podio dal 2017. "Non potrei essere più felice, grazie a tutti per il supporto".

Una pista cruda e naturale, ruvida e ripida, con un sacco di curve ha ospitato le gare di DH. È stato un degno test per i corridori d'elite della Coppa del Mondo che erano venuti a Innsbruck per gareggiare e hanno dato spettacolo. A vincere sono stati l'austriaca

L'evento Speed & Style è stato evidenziato da primati mondiali, progressioni e strisce vincenti. Negli uomini, Tomas Lemoine si è assicurato la sua quarta vittoria a Innsbruck in cinque anni. Il francese ha vinto le ultime tre gare Speed & Style del Crankworx World Tour, a Innsbruck nel 2020 e 2021, così come a Rotorua 2020.

Tomas Lemoine e Tomas Zejda in gara nel Dual Speed and Style

Thomas Genon e Tomas Lemoine in azione al Dual Speed and Style