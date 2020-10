4 motivi per giocare a Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4 è un gioco tosto, molto più simile al primissimo Crash rispetto ai suoi predecessori. Bisogna completare i livelli con precisione, cercare i bonus, collezionare le gemme e sbloccare missioni per arrivare ai diversi finali possibili. Le novità introdotte sono tantissime, ma gli sviluppatori di Toys for Bob sono riusciti a creare un platformer che trasuda Crash da ogni pixel: livelli colorati, nemici impacciati, un mondo assurdo tutto da esplorare. Vediamo 4 motivi che dovrebbero convincervi a tuffarvi in questo nuovo Crash Bandicoot 4: It's About Time .

1. Nuove maschere

Le maschere quantiche © Activision

La missione principale di Crash è collezionare maschere: gemme, cristalli e reliquie non sono più una priorità. Quando sarete entrati in possesso di una maschera potrete trovarla nei livelli per aver accesso a poteri in grado di cambiare dimensione, invertire la gravità, rallentare il tempo o interagire con la materia oscura . Una meccanica semplice che rende i livelli molto più vari e intricati rispetto al passato, oltre che molto originali e divertenti da giocare.

2. Tante sfide

Le sfide di Crash 4 © Activision

I giocatori più rodati si ricorderanno le sfide opzionali dei vecchi Crash: distruggere tutte le casse, finire il livello in un certo lasso di tempo, trovare i passaggi segreti. In Crash 4 ci sono ben 6 sfide in ogni livello , e il numero aumenta sensibilmente quando si arriva ad un certo punto della campagna principale. Inoltre, ci sono anche le gemme colorate da trovare, quindi i perfezionisti dovranno lavorare sodo per arrivare al fatidico 100%. Tutti gli altri però non devono preoccuparsi: le sfide più difficili sono completamente opzionali e grazie alla modalità moderna non dovrete nemmeno preoccuparvi di esaurire le vite.

3. Nuovi personaggi

Tawna © Activision

Se tutto quello appena visto non fosse sufficiente a stimolare i vostri pollici, sappiate che ci sono anche diversi nuovi personaggi che è possibile utilizzare durante l'avventura, ognuno dotato di poteri particolari che cambiano radicalmente il gameplay di base. Tawna , ad esempio, è in grado di lanciare il suo rampino per raccogliere casse lontane, stordire nemici o catapultarsi oltre intere sezioni di livello. Cortex invece è completamente diverso, ma non vogliamo spoilerarvi le sorprese che riserva.

4. Livelli invertiti e flashback

Livelli invertiti © Activision

In Crash 4 fanno anche capolino due nuove tipologie di livelli molto interessanti: i livelli invertiti e i flashback. I livelli invertiti sono delle versioni remixate dei livelli normali in cui tutto viene flippato sull'asse verticale e i colori sgargianti vengono eliminati dallo scenario. Alcune gemme e casse, inoltre, sono in un posto completamente diverso, quindi sembra quasi di giocare un livello nuovo ma stranamente familiare.

Flashback © Activision