Come costruire la propria auto da rally in EA SPORTS WRC

Ispirandosi al progetto di Colin McRae di sviluppare la sua auto da rally, che ha portato alla creazione della McRae R4, EA SPORTS WRC include la modalità Builder, che permette ai giocatori di progettare e costruire il proprio capolavoro da sterrato. Sebbene questa modalità renda facile assemblare i pezzi e ottenere un veicolo funzionante con cui gareggiare, ci sono alcune cose da tenere in considerazione per ottenere un'auto con cui si voglia effettivamente gareggiare. Vediamo quali sono.

La classe Junior WRC, nota anche come WRC3, è riservata ai veicoli con circa 215 CV e un peso di poco superiore ai 1.200 kg. Questa classe è il punto d'ingresso per i giovani piloti che vogliono fare esperienza nei rally a quattro ruote motrici. La WRC2 è la principale serie di supporto al FIA World Rally Championship ed è riservata alle auto con circa 280 CV. Infine, l'apice di questo sport è il WRC. Questa classe di auto produce una potenza combinata di 500 CV, ottenuta grazie alla combinazione di un motore turbo da 1,6 litri e di un'aerodinamica avanzata.

Il prossimo passo è la parte meccanica, dove dovrete scegliere il motore, il cambio, le sospensioni e così via. Qui c'è molto da considerare, perché per ogni componente dovrete tener conto della qualità e delle condizioni del pezzo, che a loro volta ne determinano il prezzo. A seconda del vostro budget di crediti, potreste dover pensare a dove volete spendere di più e dove invece dovrete tagliare.

