Scopri come Cristina Gutiérrez ha vinto il Rally Dakar 2024

Non so se sono più forte, ma so che sono una persona che lotta fino alla fine. Nel mondo degli sport motoristici ho iniziato quando ero molto piccola: ho fatto di tutto per arrivare alla Dakar. Ho lottato per il sostegno e per gli sponsor. Alla mia prima Dakar, l'unico obiettivo era finire: ho passato molto tempo in macchina, ogni giorno, e ho sempre lottato fino alla fine. In questa Dakar ho fatto lo stesso: mi sono impegnata, tutti i giorni, senza curarmi di quello che succedeva dietro di me o davanti. Mi sono concentrata solo sulla mia gara.