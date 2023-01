Cristina Gutiérrez arriva alla giornata di riposo della Dakar 2023 con un'infinità di aneddoti che hanno segnato la prima settimana del rally più duro al mondo.

Le prime otto giornate della Dakar non sono state delle migliori per Cristina, che ha dovuto fronteggiare diversi ostacoli. I problemi sono iniziati durante la terza tappa, quando Cristina ha vissuto uno dei momenti più tesi della competizione, a causa di una forte pioggia che l'ha lasciata con l'acqua alla gola. "L'ostacolo del fiume è stato uno dei peggiori momenti vissuti alla Dakar", ha raccontato Cristina. "Soprattutto perché è stato del tutto inaspettato. Appena siamo entrati nel fiume, l'acqua ci arrivava all'altezza della caviglia, ma in soli 3 minuti il livello dell'acqua è cresciuto talmente tanto che ho pensato ci avrebbe trascinati. È stato un momento molto delicato e teso, ma grazie ai camion che si sono fermati, siamo riusciti ad uscire da lì."

A partire da quel momento, l'auto ha iniziato ad avere problemi seri che hanno messo in difficoltà l'equipaggio di Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno e ha impedito loro di competere per le prime posizioni nella categoria T3. “È una macchina nuova per me, del tutto diversa dalle auto guidate prima e devo ammettere che sì, in queste prime giornate ho notato un po' di mancanza di potenza".

“L'ho fatto presente ai meccanici e stanno facendo un lavoro incredibile. Hanno cambiato un sacco di cose e finalmente, nelle due ultime tappe prima della pausa, ci siamo sentiti più sicuri: la macchina va meglio e credo che avessimo proprio bisogno di ciò per poter affrontare con forza la seconda settimana".

Le tappe di questa 45esima edizione della Dakar stanno mettendo a dura prova anche gli altri piloti. "Le tappe sono state difficili, nonostante tutti pensassero che la seconda settimana sarebbe stata quella più dura. Bisogna rimanere concentrati perché già dal primo giorno abbiamo dovuto affrontare situazioni molto complicate a causa delle pietre, la sabbia e il freddo..."

Una giornata-tipo con Cristina Gutiérrez in Arabia Saudita

Cristina, come la maggior parte dei piloti professionisti, è molto disciplinata e cerca di organizzare molto bene la giornata, nonostante le complessità legate ad una competizione come la Dakar. La spagnola evidenzia l'importanza dell'alimentazione, della comunicazione con il team e della qualità della vità nei bivacchi. “La mia giornata inizia alle 07:00 del mattino e faccio colazione con alcuni alimenti fondamentali per poter affrontare la giornata: omelette, avocado, quando possibile, e un buon caffè, che non può mai mancare. Fortunatamente, il team dispone di una cucina e ci propone una dieta molto completa. Nessuna lamentela a riguardo, anzi!"

Alcune volte, insieme al mio copilota Pablo Moreno, ascoltiamo musica o un podcast. Cristina Gutiérrez

“Prima di partire sul Can-Am e intraprendere un nuovo viaggio, mi assicuro di avere sempre con me il liquido per le lenti, degli occhiali protettivi e degli occhiali da sole, barrette energetiche, acqua e borse scalda mani...sono un po' freddolosa".

La preparación de Cristina para el Dakar ha sido concienzuda © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

“Di solito iniziamo tra le 08:00 e le 08:30. Dipende sempre dal giorno, alcune volte il tratto può essere più lungo di 200 km e per questo motivo alcune volte, insieme al mio copilota Pablo Moreno, ascoltiamo musica o un podcast. I veicoli non hanno autonomia sufficiente per giungere al traguardo, quindi, mentre riempiono il serbatoio, ne approfittiamo anche per bere e mangiare barrette energetiche".

Senza il briefing giornaliero difficilmente riusciremmo ad arrivare al traguardo. Cristina Gutiérrez

"La giornata si conclude con un briefing insieme al team, in cui analizziamo come è andata la tappa e cosa ci aspetta il giorno seguente. Facciamo anche un'analisi dell'auto insieme ai meccanici e ingegneri. Se si riscontra qualche problema, cerchiamo di risolvere, anche se solitamente c'è sempre qualcosa che possiamo migliorare per essere più competitivi. L'unica cosa certa è che, senza la comunicazione col team, difficilmente riusciremmo a giungere alla meta“.

I problemi di potenza dell'auto di Gutiérrez © Red Bull Content Pool

“La notte ho la possibilità di dormire in una roulotte e non in una tenda, come fa, invece, il resto dei partecipanti. Mi sento molto fortunata perché non mi manca un letto in cui poter dormire."