Le gare di mountain bike cross country (XCO) sono una prova completa per la capacità di guida e per la forma fisica. Ma questo non significa che dovete avere l'esperienza di Kate Courtney per partecipare. Si tratta infatti di una forma divertente, ricca di azione e accessibile di ciclismo sportivo per tutti. Le gare sono relativamente brevi e consistono in più giri su anelli molto vari, con singletrack, salite tecniche, rock garden, radici, drop e salti.

Se siete appena agli inizi, le gare tendono a durare dai 20 ai 30 minuti, mentre i professionisti affrontano fino a un'ora e 45 minuti di competizione molto tirata.

L'allenatore di ciclismo Rab Wardell condivide alcuni suggerimenti e consigli essenziali per affrontare una gara di MTB XC, sia che vi presentiate sulla griglia di partenza per la prima volta o che stiate cercando di arrivare a un livello successivo.

1. Provate il percorso

Familiarizzare con il percorso darà i suoi frutti in gara © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Provare il percorso prima della gara è una buona idea, di solito può essere fatto il giorno prima o durante una sessione di prove la stessa giornata. Dovreste cercare di esercitarvi a un ritmo conservativo per risparmiare le energie per l'evento principale. Quando vi imbattete in una sezione tecnica, cercate di elaborare il modo più efficace per affrontarla e, se non siete sicuri di poterla superare, dovreste sempre percorrere la linea alternativa, se disponibile, o scendere dalla bici e camminare.

Di solito ci sono sezioni tecniche opzionali in cui la scelta della linea più difficile premierà i biker con un percorso più veloce, mentre la linea più sicura richiederà più tempo. Vale la pena ricordare che volete affrontare il percorso il più velocemente possibile: schiantarvi o avere un problema meccanico non è la soluzione giusta! Infine, vale la pena ricordare che camminare lungo la linea più difficile è contro le regole.

2. Idratatevi e nutritevi prima e durante la gara

Il rifornimento corretto inizia nei giorni precedenti la gara © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Una gara cross country richiede molta energia. Dovreste arrivare sulla linea di partenza ben idratati e riforniti di carboidrati, ma questo non significa fare una ricca colazione la mattina della gara. Stabilite la vostra strategia nei giorni precedenti, sorseggiando acqua poco e spesso, e mangiando un pasto ricco di carboidrati la sera prima e la mattina della gara. I corridori professionisti potrebbero mangiare pollo, verdure e riso la sera prima, seguiti da cereali e frutta per colazione. È importante consumare l'ultimo pasto tre o quattro ore prima dell'orario di inizio per dare al vostro corpo abbastanza tempo per assorbire l'energia e prevenire qualsiasi indigestione a metà gara.

Una volta iniziata la competizione, potete ricaricare i vostri livelli di energia e idratazione con acqua, bevande elettrolitiche, e gel energetici nella zona di rifornimento. Un consiglio da professionisti è quello di ottenere una sferzata di energia con la Red Bull nella vostra borraccia dell'ultimo giro!

3. Non arrivate freddi alla linea di partenza

Usate i rulli per riscaldarvi prima dello start © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Le gare XC iniziano a un ritmo infuocato, quindi dovete assicurarvi di avere i muscoli caldi. I professionisti spesso si riscaldano sui rulli, ma se non li avete, di solito potete pedalare sul campo di gara, su un tratto di strada, o su sentiero nelle vicinanze.

Questa è una tipica routine di riscaldamento:

Da 5 a 10 minuti di pedalata facile

Progressione di 8 minuti, finendo una volta raggiunto il ritmo gara, quando si rimane un po' senza fiato

5 minuti di pedalata facile per riprendersi

1-2x10 secondi di sprint veloci, senza andare fuori soglia. Usate un rapporto duro, concentrandovi sulla frequenza di pedalata elevata

Nel riscaldamento potete anche includere alcuni movimenti a corpo libero fuori dalla bici, come affondi, squat, o flessioni, per sbloccare le articolazioni.

4. Partite forte, ma ricordatevi che non è uno sprint

Partire bene è la chiave per il vostro posizionamento nel gruppo © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Le partenze delle gara XCO sono importanti in quanto determineranno la vostra posizione nel gruppo quando arriverete alla prima sezione su stretto singletrack. Ma per quanto importante sia partire velocemente, è fondamentale non iniziare a un ritmo insostenibile. Un obiettivo a cui puntare è allontanarsi dalla linea di partenza senza errori e pedalare abbastanza forte per non perdere posizioni.

Le regole stabiliscono che dovete iniziare con un piede per terra (senza cavalletto per la bici), quindi dovreste esercitarvi regolarmente, e vale la pena provare diversi stili di partenza per vedere cosa funziona per voi.

Un consiglio da considerare è quello di impostare il pedale di avvio (il piede con cui siete agganciati) con la pedivella in posizione a ore 2. Questo vi aiuterà a sprigionare la potenza velocemente non appena sentirete il fischio o lo sparo della pistola.

5. Ritmo perfetto

Pedalate a un ritmo che potete sostenere, invece di inseguire il gruppo © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Trovare il vostro ritmo è davvero importante. Il modo più semplice per acquisire un buon ritmo è di esercitarsi sull'anello di gara. Potete farlo durante le sessioni di prova, cronometrandovi da soli.

Altrimenti trovate un breve anello di allenamento che richieda cinque o 10 minuti per essere completato, e percorretelo per 30 o 40 minuti al vostro ritmo di gara tipico, registrando un intertempo ogni volta che completate un giro. Il vostro obiettivo è assicurarvi che i vostri tempi sul giro siano il più vicini possibile per chiudere la gara al meglio. Se i vostri tempi rallentano durante questa sessione, allora siete partiti troppo forte.

6. Domate le discese tecniche

Se una sezione è troppo difficile, ci sarà sempre una variante più semplice © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quando si tratta di discese tecniche, dovete essere sicuri di essere in grado di percorrerle sempre senza schiantarvi. Con questo in mente, è importante mettere in pratica le vostre abilità tecniche ogni volta che non state gareggiando, che si tratti di pedalare per divertimento o per allenarvi.

Durante la gara, il vostro obiettivo è di uscire più velocemente rispetto all'ingresso. Se vi ritrovate spesso a commettere errori o ad aggrapparvi ai freni in discesa, sui rock garden, o in curva, probabilmente siete arrivati troppo velocemente. Questo non solo vi rallenta, ma uccide letteralmente il vostro flow e spreca molte energie preziose.

Un consiglio importante è di essere pazienti e dedicare del tempo al modo corretto di affrontare le sezione tecniche. In avvicinamento, assicuratevi di stare in piedi con i pedali paralleli al terreno e con i talloni abbassati. Piegate i gomiti e abbassate i fianchi: questo manterrà la testa sopra il manubrio mentre il peso sarà basso e arretrato. Frenate quando il grip è elevato e scegliete una linea che vi consenta di scorrere fluidi attraverso la sezione tecnica. Infine, tenete il mento in alto e guardate avanti, verso dove volete indirizzare la vostra bici.

7. Scegliete dove sorpassare

Uno scatto in salita è un ottimo modo per superare © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Sorpassare altri partecipanti può essere molto difficile in una gara cross country, soprattutto se si tratta di un percorso breve fatto di sezioni tecniche e singletrack. Non solo, ma potreste anche dover doppiare chi corre in altre categorie, oltre a passare i concorrenti di quella in cui gareggiate.

Quando sorpassate atleti di altre categorie dovreste far loro sapere che vi state avvicinando. Chiamate ad esempio "passo" in anticipo, e poi "alla tua destra" o "alla tua sinistra" a seconda del lato dove volete passare. Dovreste anche ringraziare un biker doppiato che vi permette di passare.

Vale la pena notare che se siete voi il doppiato, dovreste rallentare e allontanarvi dalla traiettoria ideale per far passare i biker più veloci. Non cercate di accelerare in quanto ciò avrà un effetto negativo sulla vostra gara e sul partecipante che vi sorpassa, a causa dello spreco di energia.

Quando volete superare biker che sono nella vostra stessa gara, è normale che non si arrendano subito per lasciarvi passare. In questo caso, dovreste scegliere attentamente il momento giusto e fare uno sforzo supplementare per sorpassare. I modi comuni includono entrare prima in una discesa se siete sicuri di poter staccare il vostro avversario, oppure scattare in salita. Un ottimo consiglio è quello di lasciare un piccolo spazio tra voi e il biker davanti prima di accelerare e passare in velocità, cogliendolo di sorpresa, senza possibilità di replicare.

8. Come evitare di essere sorpassati

Gomiti larghi quando difendete la vostra posizione © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quando si tratta di difendere la vostra posizione, dovreste pensare a come e quando volete farlo. Si può essere tentati di lottare per la posizione all'inizio della gara, ma questo può sprecare energie che torneranno utili in seguito.

Se volete mantenere la posizione, dovete fare affidamento sulle vostre gambe. Allargate i gomiti, prendete possesso del vostro spazio, e preparatevi a tenere il ritmo del biker che sta cercando di passarvi. Tenete presente che nelle fasi intermedie della gara potrebbe effettivamente essere utile rinunciare alla vostra posizione per consentire a un altro atleta di fare il ritmo, quindi cercate di correre in modo intelligente e scegliete le vostre battaglie con saggezza.

Questo non conta nell'ultimo giro di gara quando si tratta di mantenere la propria posizione. Potreste persino ritrovarvi a correre per agguantare una posizione migliore, a sprintare sul singletrack o nella discesa finale, il momento in cui sarete ripagati con gli interessi da una buona strategia di gara. Ma dovrete comunque dare il massimo e mantenere la vostra linea!

9. Fate un report della vostra gara per migliorarvi la prossima volta

Usate la vostra esperienza come insegnamento per la prossima volta © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Una volta che la vostra gara è finita e la polvere si è adagiata sul terreno, è una buona idea riflettere su come è andata. È importante ricordare di guardare agli aspetti positivi e dove avete margini di miglioramento, così da poter fare un piano per i prossimi eventi agonistici.