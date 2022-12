Le sette cose che non conoscevi sul basket

No, non avete letto male: nel basket degli inizi il palleggio era tassativamente vietato. Ai giocatori non era permesso avanzare con la palla, dovevano obbligatoriamente passarla dal punto esatto del campo in cui l'avevano ricevuta. La prima squadra accreditata di avere utilizzato il palleggio giocò a Yale nel 1897, ma il regolamento venne ufficialmente modificato solamente quattro anni dopo. Sapete come? Permettendo al giocatore che entrava in possesso del pallone... un solo palleggio.