5 consigli per i combattimenti di Cyberpunk 2077

Night City è un posto pericoloso: non potete di certo aspettarvi di girare per la città dei neon facendo affari con i fixer senza far arrabbiare qualcuno. Dovete sempre stare all'erta e tenervi pronti ad usare le maniere forti quando serve, soprattutto quando la retorica e lo stealth non sembrano funzionare a dovere. Durante le prime ore di gioco su Cyberpunk 2077 gli scontri possono sembrare decisamente intensi, ma grazie a questi consigli riuscirete a superare tutti gli scogli iniziali e diventare una vera e propria macchina da guerra.

1. Completate tutti i tutorial

Non fatevi trovare impreparati © CD PROJEKT RED

Fate tutti i tutorial, anche se pensate di essere i giocatori più forti del quartiere. Il gameplay di Cyberpunk 2077 può ricordare quello di altri giochi simili, ma ha delle particolarità che non volete lasciarvi sfuggire. Inoltre, completando le sfide di allenamento riceverete diversi punti esperienza che vi permetteranno di cominciare a plasmare il vostro personaggio con le abilità che ritenete più interessanti.

2. Non fissatevi su un solo stile di combattimento

I militari non vanno per il sottile © CD PROJEKT RED

I combattimenti a Night City possono essere affrontati in diversi mondi diversi: a volte dovrete chiudervi in un angolo di una stanza cercando di sfruttare i tempi di caricamento degli NPC per sparare, mentre altre volte avrete tutto il tempo di eliminare silenziosamente tutte le minacce presenti nel livello prima di setacciare il posto. Il vostro personaggio può equipaggiare fino a 3 armi contemporaneamente : se ancora non avete deciso quali sono le vostre preferite vi consigliamo di portarvi dietro un arma da corpo a corpo, una da breve gittata e una da lunga gittata. Il combattimento melee in particolare è molto sfaccettato, imparate bene le differenze tra attacchi normali, attacchi forti, blocchi e contrattacchi.

3. A volte la modalità non letale offre ricompense migliori

La periferia di Night City © CD PROJEKT RED

I vostri fixer di fiducia vi comunicheranno via messaggio tutti i dettagli relativi agli incarichi, compresa la presenza o meno di reward addizionali se riuscite a tenere in vita il bersaglio. Leggete con attenzione tutte le descrizioni delle missioni e tenete sempre nell'inventario un'arma con mod non letale per trarre il massimo dal sistema di ricompense. Una volta completato l'incarico setacciate da cima a fondo la stanza del bersaglio per scovare alcuni degli oggetti più rari del gioco.

4. Sperimentate con le diverse mod per le armi

Moddate le vostre armi © CD PROJEKT RED

Ogni volta che trovate una nuova arma scintillante è buona norma fare un salto dal vostro negoziante di fiducia per vendere le cianfrusaglie e comprare qualche accessorio per il vostro nuovo giocattolo. Alcuni aumentano la gittata o il critico , mentre altri riducono il rinculo o rendono l'arma completamente non-letale. Se pensate di essere troppo poco potenti per una missione particolare, provate a modificare il vostro loadout e fate un paio di incarichi secondari per sbloccare nuove skill: mod e talenti fanno la differenza in combattimento.

5. Investite nella vostra capacità difensiva

La difesa è fondamentale © CD PROJEKT RED